رئيس منطقة الشرقية الأزهرية يعلن شروط مسابقات المشروع التربوي "أنا الراقي بأخلاقي"

قال الدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية إن قطاع المعاهد الأزهرية أعلن عن تنظيم مسابقات إبداعية مختلفة ضمن فعاليات الموسم الثاني من المشروع “أنا الراقي بأخلاقي” الذي تقوم منطقة الشرقية الأزهرية بتفعيل قيمه وأنشطته على الوجه الأكمل.

وأضاف أن المسابقات تتضمن الكتابة وتأليف قصص قصيرة، والرسم والإبداع من خلال رسم لوحات فنية، وإنشاء مجسمات فنية تعبر في مضمونها عن فعاليات المبادرة.

ومن المقرر أن تستمر المسابقة على مدار شهر مارس، ويتم تقديم الأعمال لمنسقي المبادرة بالمعاهد والمناطق المختلفة، ويحصل أصحاب المراكز الأولى بالمسابقات الثلاث على جوائز عينية ومالية.

وتتضمن الشروط الخاصة بمسابقة الكتابة وتأليف القصص القصيرة ما يلي:

· يجب أن يتضمن المحتوى رسالة واضحة، ومناسبة للمرحلة العمرية للطالب حول قيم المبادرة.

· يجب أن تحمل القصة جانبًا من جوانب الإثارة والتشويق للقارئ.

· جودة اللغة المستخدمة.

· الإبداع في سرد الأحداث.

· تجنب الأخطاء اللغوية والنحوية.

· لا تزيد القصص للمرحلة الابتدائية عن ( ١٠٠٠ كلمة) في حدود 5 صفحات · ولا تزيد للمرحلة الإعدادية عن ( ١٥۰۰) كلمة في حدود ٦ صفحات.

· لا تزيد للمرحلة الثانوية عن (۲۰۰۰) كلمة في حدود ۸ صفحات.

أما الشروط الخاصة بمسابقة الرسم فتتضمن ما يلي:

· وضوح الرسالة التي يحملها الرسم، ومناسبة العمل الفني للمرحلة العمرية للطالب، ويعبر عن المشاعر والأفكار المتعلقة بالقيم التي تنشرها المبادرة.

· جودة العمل من حيث التقنية والتنفيذ، وإبداع الطالب في استخدام الألوان والأشكال · الحد الأدني لمساحة العمل ٢٥ × ٢٥ سم والحد الأقصي ٣٥ × ٥٠ سم ‌ أما الشروط الخاصة بمسابقة المجسمات، فتتضمن ما يلي:

· التأثير الواضح للمجسم، أو الوسيلة التعليمية في فهم القيم والسلوكيات المذكورة.

· جودة تصميم العمل، وإبداع الطلاب في استخدام الموارد المتاحة بطريقة مبتكرة.

· فعالية المجسمات والوسائل التعليمية في تحقيق الأهداف المرجوة، فلا يقل عدد الفريق عن ٣ طلاب ولا يزيد عن 5، ويجوز اشتراك طالب واحد بعمل منفرد.

يذكر أن مبادرة أنا الراقي بأخلاقي التي دشنها قطاع المعاهد الأزهرية، تتضمن مجموعة من الفاعليات والأنشطة الطلابية المختلفة حيث تركز المبادرة على قيم أخلاقية في برامج الإذاعة الصباحية بفقرات مختلفة لمدة أسبوع، عبر جدول زمني مُعتمد من قطاع المعاهد وذلك لتدعيم هذه القيم في وجدان الطلاب، كما تتضمن الفعاليات مجموعة من المسابقات والأنشطة الإبداعية.