الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

التحالف الوطنى: معارض ملابس للأسر الأولى بالرعاية فى 4 قرى بالشرقية

جانب من المعرض
جانب من المعرض

أقام التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، معارض ملابس للأسر الأولى بالرعاية بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، وذلك ضمن عددا من الفعاليات الخيرية التى تم إقامتها اليوم بمحافظة الشرقية بمدينة العاشر من رمضان، وقرى مركز ابو كبير بمحافظة الشرقية.

4 معارض خيرية فى 4 قرى

وقال عبد الرحمن فوزى، منسق القافلة، أنه قد تم إقامة 4 معارض خيرية للملابس فى 4 قرى بمركز أبو كبير وهى قرى “ راغب وكركور والخلوة وغانم ”.

وأضاف فى تصريحات خاصة، أن الملابس متاحة للأسر الأولى بالرعاية، ويتراوح سعر القطعة ما بين جنيه واحد حتى 5 جنيه "، مؤكدا ان الحالات التى تم استهدافها اليوم فى كافة الفعاليات هى حالات مستحقة ومدروسة وبناءا على أبحاث اجتماعية ودراسات للحالات.

وفى سياق متصل، وزع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، 400 كرتونة مساعدات غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في 9 قرى بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع جمعية رسالة بالشرقية، وأسرة شباب مصر بجامعة عين شمس. 

حيث وصلت المساعدات صباح اليوم الجمعة، وانطلقت قوافل المساعدات للقرى التي وقع عليها الاختيار لتسليمها للحالات المدروسة بناء على أبحاث اجتماعية ودراسات للحالات.

يذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد قام بعدد من الجهود، حيث قامت أمانات التحالف الوطني في رمضان، بتوزيع كراتين رمضان لـ 72 ألفا و600 أسرة بتكلفة 36 مليونا و300 ألف جنيه، وتقديم 106 آلاف و900 وجبة سحور وإفطار بتكلفة 10 ملايين و690 ألف جنيه، وإقامة 13 منفذًا لبيع السلع المخفضة، وإقامة موائد الرحمن في العديد من المحافظات، وتوزيع 2000 قطعة ملابس لـ 1500 مستفيد بتكلفة 700 ألف جنيه، والتبرع بثلاثة أجهزة طبية وتوزيع هدايا للأطفال بمختلف المحافظات، والإعداد لإقامة بعض الفعاليات الرمضانية.

 

جانب من المعرض
جانب من المعرض
جانب من المعرض
جانب من المعرض
جانب من المعرض
جانب من المعرض
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي معارض ملابس للأسر لأسر الاولى بالرعاية بمركز مركز أبو كبير عارض خيرية للملابس

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