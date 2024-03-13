الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

قافلة بيطرية مجانية بقرية مباشر بالشرقية

القافلة الطبية
القافلة الطبية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجًا بهدف زيادة الوعى البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى وتقديم العلاج المجانى وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين

وفى هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت بالتعاون مع معهد تناسليات الهرم بتنظيم قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية مباشر التابعة لمركز ومدينة الإبراهيمية، و ذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصرى بحضور كلًا من مديرى إدارات  ( الرعاية التناسلية - الإرشاد) بالمديرية ومديرو وأطباء إدارة الإبراهيمية البيطرية وعدد من أطباء الإدارات المختصة بالمديرية ومديرو وأطباء وحدة مباشر البيطرية بالإشتراك مع نخبة من أطباء معهد تناسليات الهرم  وكبار المربين بالقرية تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. 

و أشار مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت بإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ (٢٩٥) رأس ماشـية  ورش (٤٠٠) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع (١٥٠) رأس أغنام  وعلاج أمراض الباطنة لعدد (٢٦٥)رأس ماشية ووأمراض تنفسية لعدد(١٨٠) رأس ماشية وأمراض جلدية لعدد (١٠٥) رأس ماشية وجراحة  (١٠) رأس ماشية وذلك بالمجان.

و أضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا والسعار.

الثروة الحيوانية تحصين الحيوانات قافلة طبية بيطرية معهد تناسليات الهرم دير مديرية الطب البيطري

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