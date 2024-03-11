مركز شباب السعادات يقيم فعالية ضخمة لمحو الأمية

احتضن مركز شباب السعادات في بلبيس بمحافظة الشرقية، فعالية لمحو الأمية، بالوحدة المحلية لكفر أيوب، بحضور رئيس الوحدة أحمد الجنزوري.

وتأتي هذه الفعالية ضمن بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة، والجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية لتعليم الكبار، برئاسة الدكتور عيد عبد الواحد.

أشرف على القافلة الإعلامية غير الممولة التي تضمنت إجراء الامتحان الفوري لـ100 دارس في الامتحان الفوري لطلبة الجامعات، لؤي عبد الله سليم، مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالشرقية.

وأعربت رئيس مركز شباب السعادات، الكاتبة الصحفية هناء قنديل، عن سعادتها الغامرة باستضافة هذه الفعالية التنويرية المهمة.

وأكدت على أهمية أن تتحول مراكز الشباب إلى منارات ثقافية، وألا يقتصر دورها على توفير فرص ممارسة الرياضة فقط.

ورحب وكيل وزارة الشباب والرياضة، الدكتور محمود عبد العظيم، بتنفيذ هذه الفعاليات الثقافية الرامية إلى رفع مستوى المجتمع، وتعزيز القدرات المعرفية للشباب، مشددا على استعداده الدائم لدعم ومساندة جميع الفعاليات التي ترفع من مستوى الوعي لدى الشباب.

إلى ذلك قال لؤي عبد الله سليم، مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالشرقية، إن فعاليات محو الأمية تعد من أهم الأنشطة الثقافية التي تحظى باهتمام جميع أجهزة الدولة، لما لها من عائد إيجابي على المجتمع.

وأكد وليد الجمل، مدير إدارة الشباب والرياضة ببلبيس، أن استضافة هذه الفعاليات يأتي بناء على توجيهات الوزارة، التي تهدف إلى دعم جميع الفعاليات التي تفيد الشباب.

بدوره أكد أحمد الجنزوري رئيس الوحدة المحلية لكفر أيوب باعتبار ذلك من عناصر الدور الوطني المنوط بالمحليات حفاظا على الشباب.في الوقت نفسه أعرب نشأت سعدون، مدير

إدارة محو الأمية ببلبيس، عن سعادته بنجاح جميع المتقدمين، لافتا إلى الحرص على تكرار هذه الفعاليات بمراكز الشباب.

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