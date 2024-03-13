الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع طالب بجرح طعنى بالصدر إثر وقوع مشاجرة بـ بلبيس فى الشرقية

مشاجرة
مشاجرة

لقي طالب مصرعه على يد آخرين في مشاجرة وقعت بدائرة مركز بلبيس، وتم تحرير المحضر اللازم. 

 

استقبل مستشفى بلبيس المركزي طالبًا يبلغ من العمر 17 سنة، "جثة هامدة"، وتبين وفاته بجرح طعني في وقوع مشاجرة بشارع مدرسة اللاهواني بمركز بلبيس، مما أحدث إصابته التي أودت بحياته.

 

وجرى نقل جثته لمشرحة مستشفى بلبيس المركزى لحين ورود قرار النيابة العامة بشأنها.

 

وفى سياق متصل، أصيب 3 أشخاص بمحافظة الشرقية إثر تعدى آخرين عليهم بمركز كفرصقر بمحافظة الشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم.

 

تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة بمنطقة "ابن العاص"، دائرة مركز كفرصقر بمحافظة الشرقية، مما أسفر عنه إصابة 3 أشخاص.

 

وتبين إصابة كل من "عبدالرحمن. ج. ال"، 27 سنة، بجروح قطعية أعلى الشفة العليا والرأس، و"بشير. ال. ع"، 51 سنة، بجرح قطعى بالرأس، و"محمد. ع. إ"، 45 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج.

 

حرر المحضر اللازم، وتم نقل المصابين لمستشفى كفرصقر المركزى، وتحويل المصاب الأخير لمستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق لعدم استقرار حالته الصحية.

مستشفى بلبيس المركزى طالب مصرعه مشاجرة د قرار النيابة العامة وقوع مشاجرة

مواد متعلقة

رئيس جامعة الزقازيق يدشن انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "100 مليون شجرة"

حملات تفتيشية على المنازل والمنشآت الموصلة للصرف الصحي على ترع ري الأراضي بالشرقية

ضبط 360 كجم لحومًا مصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالعاشر من رمضان

مركز شباب السعادات يقيم فعالية ضخمة لمحو الأمية

"بيطري الشرقية" ينظم قافلة علاجية مجانية بقرية أبو عمران

نجاة 8 مواطنين من الموت على الطريق الإقليمى بديرب نجم

عادة منذ سنوات.. أسرة مسيحية تعلق فانوس وزينة رمضان

مصرع طالب صعقا بالكهرباء فى منزله بمركز منيا القمح بالشرقية

الأكثر قراءة

عاجل| الأرصاد تكشف سبب التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد

7.4 مليار يورو.. حزمة مساعدات جديدة من الاتحاد الأوروبى فى الطريق إلى مصر

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

"الخارجية": نتابع حادث مقتل 3 رهبان مصريين داخل دير للكنيسة القبطية بجنوب إفريقيا

سقوط الأهلى والزمالك يشعل القمة والقاع.. أبرز ظواهر الجولة الـ15 بدورى نايل

قرارات أمريكية جديدة ضد إسرائيل.. رسالة سرية تُحذّر بايدن من "كارثة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مئة وجه للتشابه بين «الحشاشين» و«الإخوان»!

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله في مواجهة مع CNN: إسرائيل قطعت استمرارية حياة الإنسان في حربها على غزة

ماجد حبته

أسعار BBC.. والحرة!

محمد المعتصم

حلاوة البدايات

محمد قدري

«الحشاشين».. نعم نقدر نعملها

إبراهيم داود

منزلة محمد الشارخ الرفيعة

وليد صلاح

الحشاشين.. حصان المتحدة الأسود على مائدة الدراما الرمضانية

أحمد أبوالمحاسن

الحشاشين.. دراما تاريخية أعادتها "المتحدة" بضخامة إنتاجية

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تنسحب من جنين وتقتحم نابلس ومخيم بلاطة

ارتقاء شاب برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بين بيت لحم والقدس

اليوم 159 من العدوان على غزة.. 201 شهيد وجريح فى 8 مجازر للاحتلال