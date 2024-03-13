مصرع طالب بجرح طعنى بالصدر إثر وقوع مشاجرة بـ بلبيس فى الشرقية

لقي طالب مصرعه على يد آخرين في مشاجرة وقعت بدائرة مركز بلبيس، وتم تحرير المحضر اللازم.

استقبل مستشفى بلبيس المركزي طالبًا يبلغ من العمر 17 سنة، "جثة هامدة"، وتبين وفاته بجرح طعني في وقوع مشاجرة بشارع مدرسة اللاهواني بمركز بلبيس، مما أحدث إصابته التي أودت بحياته.

وجرى نقل جثته لمشرحة مستشفى بلبيس المركزى لحين ورود قرار النيابة العامة بشأنها.

وفى سياق متصل، أصيب 3 أشخاص بمحافظة الشرقية إثر تعدى آخرين عليهم بمركز كفرصقر بمحافظة الشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة بمنطقة "ابن العاص"، دائرة مركز كفرصقر بمحافظة الشرقية، مما أسفر عنه إصابة 3 أشخاص.

وتبين إصابة كل من "عبدالرحمن. ج. ال"، 27 سنة، بجروح قطعية أعلى الشفة العليا والرأس، و"بشير. ال. ع"، 51 سنة، بجرح قطعى بالرأس، و"محمد. ع. إ"، 45 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج.

حرر المحضر اللازم، وتم نقل المصابين لمستشفى كفرصقر المركزى، وتحويل المصاب الأخير لمستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق لعدم استقرار حالته الصحية.