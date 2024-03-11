الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"بيطري الشرقية" ينظم قافلة علاجية مجانية بقرية أبو عمران

القوافل
القوافل

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الاستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر احتياجا بهدف زيادة الوعى البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى وتقديم العلاج المجانى وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفى هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن المديرية قامت بالتعاون مع معهد تناسليات الهرم بتنظيم قافلة طبية علاجية بيطرية مجانية بقرية أبو عمران التابعة لمركز ومدينة كفرصقر وذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصرى وذلك بحضور كلٍ من مديرى إدارات (الرعاية التناسلية) بالمديرية ومدير وأطباء إدارة كفرصقر البيطرية وعدد من أطباء الإدارات المختصة بالمديرية ومديرو أطباء وحدة أبو عمران البيطرية بالاشتراك مع نخبة من أطباء معهد تناسليات الهرم وكبار المربين بالقرية تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين. 

وأشار مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن القافلة قامت بإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ (٣١٥) رأس ماشـية ورش (٦٠٠) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع (٢٥٠) رأس أغنام وعلاج أمراض الباطنة لعدد (٢١٥) رأس وأمراض تنفسية لعدد (١٥٢) رأس وأمراض جلدية لعدد (٨٥) رأس وترقيم وتسجيل (١٧) رأس وذلك بالمجان.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار – جاموس) ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا والسعار.

مشروع التحسين الوراثي مديرية الطب البيطرى المسح التناسلي رأس ماشية تحصين الحيوانات

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