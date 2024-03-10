توزيع 40 ألف كرتونة غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بالشرقية

شهد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، انطلاق فعاليات توزيع 40 ألف صندوق حماية مجتمعية مقدمة من مؤسسة "حياة كريمة" بإجمالي 500 طن مساعدات غذائية لتوزيعها مباشرة من خلال المتطوعين على المستحقين من أبناء المحافظة والمسجلين بقاعدة بيانات المؤسسة وذلك خلال شهر رمضان.

وأوضح محافظ الشرقية، أن مبادرة "حياة كريمة" جاءت لتغيير شكل حياة المواطنين للأفضل وتقديم كل أوجه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا ليحيوا حياة كريمة، مشيرًا إلى أنه تم إعداد قاعدة بيانات بالمستحقين لتوجيه صندوق الحماية المجتمعية إليهم والاستفادة من تلك المبادرة النبيلة والتي تستهدف توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي.

من جهته، أشار مدير مكتب مؤسسة "حياة كريمة" بالشرقية، إلى أنه من المقرر توزيع 40 ألف صندوق حماية مجتمعية تحتوي على (فول مدمس – مكرونة - سكر - أرز - لوبيا – زيت – ملح - شاي – صلصة، والذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحت رعاية محافظ الشرقية وبمشاركة المتطوعين من الشباب لتوفير احتياجات المواطنين الأكثر احتياجًا من المواد الغذائية طوال شهر رمضان الكريم.