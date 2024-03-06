غلق مركز طبي غير مرخص في الشرقية

قامت لجنة المنشآت الصحية بالإشتراك مع إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية والسلامة والصحة المهنية بمديرية العمل وهيئة سلامة الدواء وجهاز حماية المستهلك، بالتفتيش المفاجئ على مركز طبي خاص بجراحات الأنف والأذن والحنجرة بقرية بيشة قايد بمركز الزقازيق، وأسفر التفتيش على الغلق الفوري للمركز لعدم توافر الإشتراطات البيئية والصحية ومزاولة النشاط بدون ترخيص وإجراء العمليات الجراحية في بيئة غير صحية، وعدم إتباع إجراءات مكافحة العدوى.

جاء ذلك بناء على تكليفات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية للجنة المنشآت الصحية بإدارة شؤون البيئة بديوان عام محافظة الشرقية بتكثيف الرقابة والمرور المفاجئ على المنشآت الصحية بنطاق المحافظة.

ومن جانبه، شدد محافظ الشرقية، على تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة ومعامل التحاليل بمختلف قرى ومراكز و مدن المحافظة، لإحكام الرقابة عليها، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها وشروط الترخيص ومعايير الجودة، فضلًا عن التخلص الآمن من النفايات ومراجعة صلاحية الأدوية ومصادر المستلزمات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتنفيذ الغلق الإداري للمنشآت الطبية المخالفة لشروط الترخيص.

وفي سياق متصل، أوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، أن المخالفات التي رصدتها الحملة في المركز الذي تم التفتيش عليه تتمثل في نقص شديد في الإشتراطات البيئية وإجراءات مكافحة العدوى - عدم وجود رخصة بيئية - عدم وجود رخصة تشغيل -عدم وجود سجل بيئى - وعدم وجود سجل مخلفات خطرة – وعدم التخلص الآمن من المخلفات الخطرة وعدم فصلها ببقية المخالفات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 7محاضر أرقام (112، 113، 114 ،115، 116، 117 ) جنح مركز الزقازيق لسنة 2024.