الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

قصة كفاح.. سيدة تبتكر أحذية من القطن والصوف في الشرقية

صباح السيد
صباح السيد

تعتبر المشغولات اليدوية إحدى الصناعات الصغيرة البسيطة والتى على الرغم من بساطتها إلاّ أن لها جمهورا كبيرا من المستهلكين، جعلها على قائمة المقتنيات المفضلة لدى الكثير من المواطنين.

واليوم نلقى الضوء على قصة كفاح لسيدة شرقاوية، نجحت فى إبداع المشغولات اليدوية وطورتها وابتكرت أشكالا جديدة منها، بل وقامت بتشجيع قريباتها على التطور فى مشروعاتهن الصغيرة، واختيار بعض الحرف اليدوية والتدرب عليها وتصنيعها وتسويقها.

هى صباح السيد من مركز كفر صقر بالشرقية، والتى أبدعت فى مشغولات المكرميات والصوف والأقطان، وصنعت منه أشكالا جديدة غير مألوفة

“ حذاء منسوج من خيوط القطن ”..

قالت صباح السيد، فى حديثها لـ"الدستور "، إن هذه الفكرة جاءت لها حينما كان لديها حذاء قديم كانت تحبه كثيرا ففكرت فى إعادة تجديده فقامت بنسج الحذاء من خيوط القطن، وبدأت فى ابتكار عددا من أشكال الأحذية بالقطن والصوف، وهو الشكل الجديد الغير متعارف عليه من الأحذية، مما ححق لها رواجا واسعا للفكرة، حيث أن هذ النوع من الأحذية جديدا فى الشكل ومريحا فى الإرتداء، ولكل طقس حذاء يلائمه.

وأضافت صباح أنها تحب شغل المنسوجات اليدوية منذ أن كانت طفلة فى المرحلة الإبتدائية، وبدأت فى التعلم وتطوير نفسها، وابتكار انواع جديدة من المشغولات اليدوية التى بدأتها بتعلم كيفية النسج، مرورا بالتدريب والتعليم، وصوصلا لصناعة الملابس والأحذية والحقائب والمكرميات والشال وغطاء الرأس وغيرهم.

وعن كيفية تطوير نفسها وتسويق منتجها قالت إنه بدأت فى ابتكار الهدايا للأصدقاء والأقارب، ثم نجحت فى إنشاء صفحة على مواقع التواصل الإجتماعى لترويج أعمالها، وخلال قيامها بالتدريب لتطزير نفسها بقصر ثقافة الزقازيق، نصحها أحد المتواجدين بالتواصل مع الأسر المنتجة ونزول المعارض والمشاركة فيها للترويج لنفسها، وقامت بالفعل بالتواصل مع الأسر المنتجة، ونجحت فى النزول للمعارض وعرض مشغولاته وتسويقها بطريقة جيدة.

وعن أسعار منتجاتها قالت صباح السيد أنها متفاوتة وفى متناول الجميع، تبأ من 50 جنيه وتصل إلى 1000 جنيه، لافتة إلى أن زوجها واولادها شجعوها على الإستمرار واستكمال مسرة كفاحها دون تعطيل.

المشغولات اليدوية لصباح السيد
المشغولات اليدوية لصباح السيد
المشغولات اليدوية لصباح السيد
المشغولات اليدوية لصباح السيد
المشغولات اليدوية لصباح السيد
المشغولات اليدوية لصباح السيد
جانب من المشغولات اليدوية لصباح السيد
جانب من المشغولات اليدوية لصباح السيد
جانب من المشغولات اليدوية لصباح السيد
جانب من المشغولات اليدوية لصباح السيد
جانب من المشغولات اليدوية لصباح السيد
جانب من المشغولات اليدوية لصباح السيد
الأسر المنتجة الأحذية بالقطن والصوف شغل المنسوجات اليدوية مركز كفر صقر المكرميات

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