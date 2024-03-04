الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"تضامن الشرقية" والأورمان تنظمان قافلة لعلاج 117 مريضًا

القافلة الطبية
القافلة الطبية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية  جمعية الأورمان، فى تنظيم قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على عدد (117) مريضا ضمن المرضى غير القادرين بقرية الطاهرة حميد بمركز الزقازيق، وقريتي القنايات وأبو متنا بمركز ديرب نجم،  بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالزقازيق، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.

وأعلن عبدالحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، أن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحية تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالشرقية، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.

مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية جمعية الأورمان المستشفى الجامعي اجراء كافة الفحوصات لمشروعات الخيرية

مواد متعلقة

توفير 56 ألفا و233 فرصة عمل ضمن "مشروعك" بالشرقية

"سجاد القصاقيص".. صناعة تراثية بسيطة يعيد أهالي الشرقية إحيائها

خلافات بين أرملة حلمى بكر وأسرته على مكان دفنه.. تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياة حلمى بكر

هل يعود جثمان حلمى بكر للدفن فى الشرقية؟.. زوجته توضح

من أمام المستشفى.. أسرة حلمى بكر فى انتظار الانتهاء من إجراءات تصريح الدفن

إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بين أهالي قرية كفر عياد بالشرقية

الشرقية تحتفل بالفوز بمبادرة حوافز تميز الأداء والانضمام إلى شبكة اليونسكو

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم 4 أتوبيسات بالعاشر من رمضان

الأكثر قراءة

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

موقف كولر النهائى من رحيل أحمد عبدالقادر إلى الدورى التركى فى الصيف

وفاة الفنان جميل برسوم بعد صراع مع المرض

أسعار الفراخ البيضاء والبانيه والبيض اليوم الإثنين 4-3-2024 فى بورصة الدواجن

تقدم كبير فى مفاوضات مصر.. وتصريحات نائبة بايدن تقلب الموازين فى إسرائيل

الصفقة الصينية.. أكبر منطقة صناعية على البحر المتوسط باستثمارات مليارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«كاندى كراش».. نضال المُهرجين فى مسرح «الشمس»

وائل لطفي

ملامح تصحيح المسار

محمد العسيري

حلمى بكر الذى لا يعرفه أحد

محمود خليل

«بدرالدين».. و«كروان التلاوة»

ماجد حبته

.. ومدير «الفاو» فى القاهرة

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

خلافات أم مماطلة.. هل يريد يحيى السنوار تصعيد الحرب فى رمضان؟

هل تستطيع العشائر المحلية فى غزة ملء فراغ حماس بعد الحرب؟

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال