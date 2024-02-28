الشرقية تحتفل بالفوز بمبادرة حوافز تميز الأداء والانضمام إلى شبكة اليونسكو

شهد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بعد الفوز للعام الثاني على التوالي في مسابقة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي وتصنيفها ضمن المحافظات الأكثر تميزًا وذلك بعد فوز 13 محافظة في المسابقة التي أطلقتها وزارة التخطيط خلال عام 2023 الماضي، على مستوى محافظات الجمهورية وكذلك انضمام المحافظة لأول مرة إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم (GNLC) لعام 2023 وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وأكد محافظ الشرقية، أن مبادرة حوافز تميز الأداء تُعد أحد أهم مبادرات وزارة التخطيط للخطة الاستثمارية للعام المالي (2023/ 2024) والتي تهدف إلى تشجيع دواوين عموم المحافظات على تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء وإدارة الإنفاق العام وتطوير نظم العمل في الإدارة المحلية بما يسهم في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات إتساقًا مع رؤية مصر 2030.

وخلال اللقاء أعرب محافظ الشرقية، عن سعادته لانضمام المحافظة لأول مرة ضمن ثلاث مُدن مصرية إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم (GNLC) لعام 2023 م، وذلك بعد خوض ماراثون كبير بين عدد ضخم من المتقدمين على المستوى العربي تم خلاله تضافر الجهود وبذل قصارها والتعاون مع الجهات الشريكة ليتم اختيار المحافظة من قبل لجنة تحكيم دولية مستقلة لتصبح عضوة بشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم (GNLC).

قدم المحافظ الشكر لفريق العمل المشارك في تنفيذ مبادرة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية "حوافز تميز الأداء في إدارة الإستثمار، وكذلك المشاركين في إنضمام المحافظة لأول مرة إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم (GNLC) لعام 2023، مؤكدًا أن المحافظة تمتلك كوادر بشرية متميزة ساهمت في إنجاح ملف التنمية الإقتصادية وإجراء مسح اقتصادي للإستفادة من المنح المقدمة لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة

وخلال الاحتفالية أعلن المحافظ عن موافقة جامعة الزقازيق على حصول العاملين بالديوان العام والمجالس والمدن والأحياء على تخفيض بنسبة 30% للراغبين في الإلتحاق بالدراسات العليا للحصول على درجات الدكتوراه والماجستير والدبلومات المهنية، وكذلك 5 منح إضافية بنسبة تخفيض 50% وذلك في إطار حرص المحافظة على تشجيع العاملين للاستمرار في التزود بالعلم والمعرفة للارتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والذي ينعكس على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين.

ومن جانبها قدمت المهندسة لبنى عبدالعزيز، نائبة المحافظة الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية لدعمه الدائم ومتابعته المستمرة لكافة الملفات والأعمال المكلفين بها والذي أصبح دافعًا للتطوير وبذل المزيد من الجهد والعمل وصولًا لتحقيق الأهداف المرجوة مشيرة إلى أن الهدف من الانضمام لشبكة اليونسكو لمدن التعلم هو خلق مُجتمع تعليمي بكل عناصره ليُصبح كل شخص مصدرًا للتعلم والمعرفة، فضلًا عن زيادة الوعى بوجود فرص للتعلم في جميع المناطق، وكذا تشجيع تطوير ثقافة التعلم مدى الحياة في المدينة، لافتة إلى أن أحد معايير الإختيار كانت القدرة على قيادة سياسات التعلم مدى الحياة من خلال دعم وتنفيذ ومناقشة طرق مبتكرة لتطوير وتحسين ومراقبة إستراتيجيات مدينة التعلم.

بينما قدمت استعرضت الدكتورة ناهد مصطفى، الخبير الوطني للتخطيط الاستراتيجي وتنمية لموارد البشرية الأهداف التي رمت المحافظة إلى تحقيقها من خلال اشتراكها في المبادرة ومنها تنفيذ الاستثمارات العامة مع التركيز على الكفاءة والمساءلة وتحسين عملية صنع القرار الذي يعتمد على تحديد أولويات الاستثمار وزيادة التركيز على قياس ومتابعة الأداء بالمحافظات مشيرة الى أن الجائزة تتمثل في منح المحافظة مبلغ إضافي من الإستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة في حدود 10% من المُعتمد لكل محافظة خلال عام (2023 / 2024).

وعلى هامش الاحتفالية، رحَّب محافظ الشرقية بالمهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد متمنيًا له التوفيق في مهمة عمله في مديرية التربية والتعليم بالشرقية ليمثل إضافة قوية ودعمًا للارتقاء بمنظومة التعليم العام والفني في مختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة.

وفي نهاية الاحتفالية حرص محافظ الشرقية على تكريم فريقي عمل مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الإستثمار العام على المستوى المحلي والإنضمام إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم (GNLC) لعام 2023 م بمنحهم شهادات تقدير نظرًا لجهودهم المخلصة وما بذلوه من عمل خلال الإعداد للحصول على هذا الإنجاز الكبير.

بينما أعرب المكرمون عن امتنانهم لاستقبال المحافظ لهم اليوم وتكريمهم بمنحهم شهادات تقدير مؤكدين على مواصلة العمل ومتابعة الملفات المسندة لهم للاستمرار في تصدر المحافظة المراكز الأولى على مستوى محافظات الجمهورية واستكمال منظومة التطوير وتحسين مستوى الآداء والارتقاء بمستوى الخدمات المؤداة لأبناء المحافظة.