الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضمن الموجه الـ22.. إزالة 23 حالة تعدٍ في الشرقية

إزالة
إزالة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة؛ تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأشار المحافظ، إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ22 وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 23 حالة تعدٍ بمساحة 3828 متر مباني و4 حالات تعدي بمساحة فدان و23 قيراط على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

وأكد أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية واملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

وفي سياق متصل، شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالشرقية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالهيصيمية ومسؤلي الجمعية الزراعية، حملة لتنفيذ إزالة في المهد بقريه الخطارة بعزبة شعير، عبارة عن سور من ثلاث جهات بالطوب الأبيض بارتفاع 1.5 متر، على مساحة 20 قيراطًا، وتمت الإزالة كليا حتى منسوب سطح الأرض وتطبيق القانون على المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بحملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية عبارة عن بناء مقابر مخالفة بدون ترخيص بعزبة السبكي التابعة للوحدة المحلية بالعصلوجي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وقامت رئاسة حى أول الزقازيق بحملة لتنفيذ قرار الإزالة رقم ١٤٢ و  ٦٧  لسنة ٢٠٢٠ لعقار مخالف بشارع النقراشى وتم تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وشنت رئاسة الحي بالاشتراك مع شرطة المرافق حملة لرفع الإشغالات بشارع النقراشى وأمام القصر الأبيض ونفق المشاه بالمحطة وميدان التحرير وشارع البوسطه وشارع مولد النبي والحلقة وكوبري أبوعميرة وشارع الجلاء وشارع سعد زغلول وشارع الحسنيه وشارع حلقه السمك وتم تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

الأجهزة التنفيذية الموجة الـ 22 تطبيق القانون أملاك الدولة الأراضي الزراعية

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