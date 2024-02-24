السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الشرقية تكثف المرور على معارض "أهلًا رمضان" للتأكد من توافر وجودة السلع

أهلا رمضان
أهلا رمضان

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور اليومي على معارض أهلا رمضان للتأكد من توافر السلع الغذائية  والاستهلاكية بأسعار مناسبة أمام المواطنين بجميع المعارض المقامة بنطاق المحافظة.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارات التموين، بمراجعة صلاحية المنتجات المعروضة ومدى التزام التجار بعرض بضائعهم بأسعار مخفضة عن السوق مع تزايد القوة الشرائية للمواطنين لسد احتياجاتهم من السلع الغذائية بكافة أنواعها، وياميش رمضان ومستلزمات عيد الفطر المبارك، واتخاذ ما يلزم قانونًا حيال غير الملتزمين.

وأوضح المحافظ أن معارض “أهلا رمضان” المقامة بجميع مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية ووزارة التموين وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف توفير كافة السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مناسبة عن نظيرتها بالخارج تيسيرًا على المواطنين ومحاربة ارتفاع الأسعار.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتي التموين والطب البيطري للمرور على المعارض لمتابعة حركة البيع والشراء داخل المعرض والتأكد من الالتزام بالأسعار الاسترشادية المعلنة وجوده المنتجات المعروضة للبيع أمام المواطنين، والتنبيه في حالة عدم الالتزام بالأسعار المحددة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين دون تهاون.

التحفظ على ١٠٠ شيكارة حليب بودرة

وفى سياق متصل، شنت إدارة تموين العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية حملة تفتيشية برئاسة محمود أحمد عبد الرحمن، بالمرور على الأنشطة التجارية والتموينية، أسفرت عن تحرير المحضر رقم "٩٩١" ضد أحد أصحاب مصانع المواد الغذائية لوجود خامات مجهولة المصدر، وجرى التحفظ على ١٠٠ شيكارة حليب بودرة تزن 2 طن، مجهول المصدر "دون فواتير دالة على مصدرها" على ذمة المحضر.

كما جرى تحرير محضرين ضد أصحاب أنشطه تجارية لعدم وجود شهادة صحية للعاملين في مجال الأغذية، ومحضر لعدم الإعلان عن الأسعار طبقًا للتعليمات.

من جهتها، أكدت فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين الشرقية، تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض، ومدى مطابقته المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

حركة البيع والشراء حملة تفتيشية معارض اهلا رمضان توافر السلع المرور اليومى

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