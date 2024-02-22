الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

قافلة علاجية للمرضى الأولى بالرعاية في قرى الشرقية

القافلة الطبية
القافلة الطبية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية جمعية الاورمان في تنظيم قافلة طبية جديدة لدعم 117 مريضًا ومريضة بقرية حوض الطرفة مركز الزقازيق، وقريتي حى مبارك وسنجها مركز كفر صقر، وقرية العواسجة مركز ههيا، وذلك بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالزقازيق.  

وأكد عبدالحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أن تنظيم القوافل الطبية الموسعة يضمن وصول الخدمات الطبية ذات الجودة إلى الأهالي في القرى الأكثر احتياجًا، ويعمل على الاكتشاف المبكر للعديد من الإصابات بين الأهالي في هذه القرى ويضمن سرعة التدخل الطبى وتقديم الخدمة العلاجية المطلوبة.

من جهته، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن القافلة قدمت خدمات طبية متنوعة لعلاج المرضي غير القادرين في تخصصات العيون – الجلدية – القلب -الأطفال – المخ والأعصاب – المسالك – الصدر – العظام – الباطنة – الجراحة العامة – الأنف والأذن.

وأوضح أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابًا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشاد بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، تحت قيادة وكيل الوزارة عبدالحميد الطحاوى لمختلف الطبقات الاجتماعية والدور الذي تقوم به على أرض المحافظة خاصة ما تقوم به فى برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين.

وفي سياق متصل، نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، قافلة طبية بالتعاون مع مستشفى الزقازيق الجامعي استهدفت توقيع الكشف الطبي على 79 مريضًا ضمن المرضى غير القادرين بقريتى النخاس وكفر الاشراف مركز الزقازيق، وقرية ابن العاص مركز كفر صقر فى محافظة الشرقية. 

جمعية الأورمان قافلة طبية مديرية التضامن الإجتماعي محافظة الشرقية بقرية حوض الطرفة

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