أسماء ضحايا ومصابي حادث أتوبيس "الجامعة" بالعاشر من رمضان

حصلت "الدستور" على تفاصيل وأسماء وفيات ومصابي حادث أتوبيس جامعة العاشر من رمضان، والذي راح ضحيته 5 طلاب وسائق الأتوبيس، بينما أصيب 9 آخرين.

واستقبل مستشفى العاشر من رمضان الجامعى كل من “ بسنت.ال.م”، 23 سنة، طالبة ومقيمة بمركز الحسينية، و“مريم.ص.ن”، طالبة، و“ محمد.ح.ع"، طالب من الزقازيق، و“ احمد.إ.م”، طالب من مركز ديرب نجم، و" آلاء. أ"، طالبة، و“ محمد.م.ح”، سائق الأتوبيس، جثث هامدة، باستثناء الأولى التي توفيت فور وصولها للمستشفى.

كما استقبل المستشفى كل من “زياد.ط.ف”، 19 سنة، طالب مقيم بالزقازيق، مصاب بجرح قطعى بالرأس طوله 1 سم، و“ محمد.ع.ع”، 21 سنة، طالب ومقيم مركز ديرب نجم مصاب بجرح بالوجه طوله 5 سم، وسحجات بالجسم، و“ أحمد.خ.ح”، 19 سنة، طالب من مدينة القنايات، مصاب بكسر فى الحوض، والفخذ الأيمن وسحجات بالجسم، و“عبد العزيز.م”، 19 سنة، طالب ومقيم قرية ام رماد مصاب باشتباه نزيف بالمخ ومسر بلفخذ الأيمن وسحجات، و“ أحمد.ع.ع”، 22 سنة، طالب مقيم قرية ام رماد، مصاب بكسر بالساق اليسرى، و“ روان.ال.م”، 19 سنة، مقيمة مركز الحسينية، مصابة بكسر فى الساق اليمنى، و“ محمد.إ.ف”، 19 سنة طالب مقيم قرية ام رماد، مصاب بنزيف بالبطن وسحجات، و" محمد.ن.أ"، 21 سنة، مصاب بتهتك بالعين اليمنى وسحجات، و"دعاء.ال.ال"، طالبة مقيمة ام رماد، مصابة بكسر فى الساق اليمنى وسحجات.

وتبين وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل على طريق جنيفة في اتجاه السويس أعلى الطريق الإقليمي.

وقرر مستشفى العاشر من رمضان تحويل جثث المتوفين لمشرحة مستشفى بدر، فيما تقرر تحويل المصابين الخامس والثامن لمستشفى جامعة الزقازيق.