السبت 17 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 750 كيلو سكر و275 لتر زيت قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بالشرقية

سكر
سكر

تنفيذًا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بالتنسيق مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفه للتأكد من التزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

تم تشكيل حملة مكبرة، برئاسة محمد سعد، مدير عام الرقابة التموينية وبمشاركة قطاع وسط الشرقية وإدارة تموين فاقوس لفحص شكاوى المواطنين والوقوف على مدى التزام أصحاب الأنشطة والمحلات التجارية بالقوانين والقرارات التموينية بناحية الصالحية القديمة مركز فاقوس، حيث أسفرت الحملة عن تحرير عدة مخالفات ضد التجار لقيامهم بحجب السلع الاستراتيجية عن المواطنين وبيعها بأزيد من السعر وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها وجاءت بياناتها كالتالي (500 كجم سكر سايب مبادره وكذا عدد 250 كجم سكر معبأ تم تهريبهم بغرض إعادة بيعهم بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع و275 لتر زيت لعدم الاحتفاظ بفواتير بيع ضريبية وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية و650 علبة سجاير محليه وأجنبية).

وفي سياقٍ متصل، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي، مدير الإدارة وبمشاركة المفتشين بالإدارة بالمرور على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة وأسفر المرور على طريق ههيا - التل اﻷحمر من ضبط  65 برميل مخللات مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص، يحتوي البرميل الواحد على كمية مقدارها 170 كيلوجرام، بإجمالي كمية مقدارها 11 طن و50 كيلوجرام، وتم تحرير المحضر رقم 1079 لسنة 2021 جنح أ.د.ط.ههيا، وتم مصادرة المضبوطات وتطبيق القانون على المخالفين.

وشنت إدارة تموين فاقوس، حملة بالإشتراك مع مجلس المدينة والصحة والطب البيطري لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار تحت إشراف محمد فوزى خليل مدير إدارة التموين.

حماية المستهلك الحملات التفتيشية السلع الاستراتيجية تموين فاقوس حملة مكبرة

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