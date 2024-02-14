الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تموين الشرقية": "أهلا رمضان" في كل المراكز بتخفيضات حتى 30% (خاص)

مخلل مجهول المصدر
مخلل مجهول المصدر

قالت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة تموين الشرقية، إن معارض أهلا رمضان بمحافظة الشرقية، ستنظم بجميع المراكز دون استثناء، لافتة إلى أنه سيتم إتاحة هذه المعارض للمواطنين فى ظل الأزمة الإقتصادية وارتفاع أسعار السلع، تخفيفا عن كاهلهم تزامنا مع دخول شهر رمضان.

أضافت عبدالرحمن، في تصريحات خاصة لـ“الدستور”، أنه من المقرر تخفيض أسعار السلع بنسبة تصل إلى 30% من سعرها الأساسي، مع التركيز على المناطق الأكثر كثافة،  على مدار شهر رمضان بأكمله.

أوضحت أنه سيتم تزويد المعارض فى كافة مراكز المحافظة بجميع السلع والمواد الغذائية، من لحوم ومنتجات ألبات وبقوليات وزيوت وتمور وياميش وخضروات وغيرها، مع متابعة التجار المشاركين فى المعارض ومراقبة الأسعار المعروضة.

ضبط 11طن مخلل مجهول المصدر

وفب سياق متصل، مرت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي، على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة، وأسفر المرور على طريق ههيا - التل اﻷحم، عن ضبط  65 برميل مخللات مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص، يحتوي البرميل الواحد على كمية مقدارها 170 كيلوجراما، بإجمالي كمية مقدارها 11 طن او50 كيلوجراما.

وكلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية،  فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وشنت إدارة تموين فاقوس، حملة بالاشتراك مع مجلس المدينة والصحة والطب البيطري، لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، تحت إشراف محمد فوزي خليل، مدير إدارة التموين.

أسعار السلع معارض اهلا رمضان تخفيض أسعار المواد الغذائية تموين الشرقية وكيل وزارة تموين الشرقية

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