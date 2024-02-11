محافظ الشرقية ورئيس جهاز تعمير سيناء يبحثان تنفيذ مشروعات الطرق والكباري

التقى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية اللواء مهندس وائل مصطفى، رئيس جهاز تعمير سيناء، وذلك لبحث ومناقشة المشروعات الجاري تنفيذها في قطاعات الطرق والكباري وتبطين وتغطية الترع.

وأشاد محافظ الشرقية، بمجهودات جهاز تعمير سيناء في تحسين البنية التحتية والتنفيذ الجيد لمشروعات الرصفوالتغطية بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن والمديريات الخدمية المعنية، مؤكدًا أن محافظة الشرقية تشهد طفرة حقيقية في قطاع الرصف تماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة موقف تنفيذ عدد من المشروعات الجاري تنفيذها وذلك لوضع الحلول العاجلة لأى صعوبات تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، ومنها أعمال تغطية ترعة أولاد عطية بالبر الغربي لبحر مويس بنطاق مركز ههيا، ليوجه المحافظ بسرعة التنسيق مع مركز البحوث بكلية الهندسة بجامعة الزقازيق لإيجاد الحلول الهندسية اللازمة لأعمال التغطية واستكمال خطة المحافظة في رفع كفاءة البنية التحتية وتقديم مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

كما وجَّه المحافظ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من توصيل خط مياه الشرب بطريق القضاة بمركز كفر صقر وذلك للبدء فورًا في أعمال الرصف ورفع الكفاءة وفتح الطريق امام حركة السيارات والمارّة.

من جهته، أوضح رئيس جهاز تعمير سيناء، أن هناك تنسيق بين الجهاز المحافظة والجهات المعنية لتذليل اي عقبات اثناء تنفيذ المشروعات لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وعلى هامش اللقاء، وقَّع محافظ الشرقية، ورئيس جهاز تعمير سيناء، بروتوكول تعاون يتضمن تسهيل بعض الإجراءات والخطوات التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها بمعرفة الجهاز بمختلف المراكز والمدن وسرعة الإنتهاء منها طبقًا للتوقيتات الزمنية المحددة لتعود بالنفع والفائدة علي أبناء المحافظة.

وفي نهاية الاجتماع، أكد محافظ الشرقية، أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء وتتابع بشكل مستمر معدلات آداء الشركات المسند لها تنفيذ أعمال الرصف والتطوير ورفع كفاءة الطرق أولًا بأول للوصول إلى بنية تحيتة سليمة وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة.