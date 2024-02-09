ضبط ملح وسكر وسجائر مجهولة المصدر فى حملات رقابية بالشرقية

شنت إدارة تموين أولاد صقر بالشرقية، برئاسة محمد شعير، ومحمد أسامة، رئيس الرقابة التموينية، وفتحي البدراوي، رئيس الرقابة التجارية، حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على المحال التجارية؛ للتأكد من امتثال أصحابها للأسعار وعدم احتكار السلع الغذائية بهدف الاتجار بها في السوق السوداء.

وتمكنت الحملة من ضبط عدة مخالفات وتم تحرير محاضر للمخالفين.

وتم تحرير محضر رقم 1415 لعام 2024 بجنح أولاد صقر لحيازة 30 كيلو سكر مجهول المصدر، وتم تحرير محضر رقم 1416 لعام 2024 بجنح أولاد صقر لحيازة ملح مجهول المصدر، وتم التحفظ على عدد 10 أطنان من ملح الطعام، وتم تحرير محضر رقم 1417 لعام 2024 بجنح أولاد صقر لحيازة سجائر مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 4 قاروصة سجائر، وتم تحرير محضر رقم 1418 لعام 2024 بجنح أولاد صقر لحيازة سجائر مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 2 قاروصة سجائر، وتم تحرير محضر رقم 1419 لعام 2024 بجنح أولاد صقر لحيازة سجائر مجهولة المصدر وتم التحفظ على 3 قاروصة سجائر.

كما تم تحرير محضر رقم 1420 لعام 2024 بجنح أولاد صقر لحيازة سجائر مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 1 قاروصة سجائر، وتم تحرير محضر رقم 1421 لعام 2024 بجنح أولاد صقر لحيازة سجائر مجهولة المصدر وتم التحفظ على 1 قاروصة سجائر، وتم تحرير محضر رقم 1422 لعام 2024 بجنح أولاد صقر لحيازة سجائر مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 5 قاروصة سجائر، وتم تحرير محضر رقم 1423 لعام 2024 بجنح أولاد صقر لحيازة سجائر مجهولة المصدر وتم التحفظ على 7 علب سجائر.

وتم تحرير محضر رقم 1424 لعام 2024 بجنح أولاد صقر لعدم وجود شهادة صحية، وتم تحرير محضر رقم 1425 لعام 2024 بجنح أولاد صقر لحيازة سجائر مجهولة المصدر وتم التحفظ على 2 قاروصة سجائر، وتم تحرير محضر رقم 1426 لعام 2024 بجنح أولاد صقر لإدارة نشاط بدون ترخيص، وتم تحرير محضر رقم 1427 لعام 2024 بجنح أولاد صقر للذبح خارج المجازر الحكومية وتم التحفظ على ٢٥ كيلو جرام لحوم.