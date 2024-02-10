السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة الزقازيق تناقش خطتها الاستراتيجية.. وتدرس مشروعا للتخلص من الورق

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

عقد الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، اجتماعًا لمناقشة الخطة الاستراتيجية للجامعة، في إطار متابعة تقارير مؤشرات الأداء الربع سنوية، والوقوف على آخر التطورات وما وصلت إليه الجامعة من أداء على كافه القطاعات والمستويات المختلفة خلال الفترة الأخيرة.

وقال الدرندلي إن الجامعة تسعى إلى إعداد خريج جيد قادر على المنافسة من خلال تحسين مخرجاتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية وربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع، وأن تكون بيت خبرة للمحافظة، كما تحرص على ربط خطتها الإستراتيجية والبحثية بالأهداف الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

 تقرير ربع سنوي عن قطاع التعليم والطلاب

أكد ضرورة إعداد تقرير ربع سنوي عن قطاع التعليم والطلاب وتقديم كل ما يخص البرامج الجديدة وإعدادها وإداراتها وحصر الكليات والبرامج المعتمدة من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، والعمل على تطبيق معايير الاعتماد بكافة الكليات بالجامعة، مشيرًا إلى أهمية إعداد تقرير عن الأنشطة الطلابية خلال الفترة السابقة، وكذلك قاعدة بيانات للطلاب الوافدين وتقديم بيانات إحصائية حولها.

كما وجه الدرندلى بضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتعزيزها، والتحول إلى ميكنة كافة الإدارات بالجامعة، مع تذليل أى معوقات والسعى نحو حلها، مع تقديم تقرير عن أصول الجامعة واستثماراتها، مشيرًا أيضًا إلى أهمية النشر الدولى وعمل حصر بترتيب الجامعة بكافة التصنيفات الإقليمية والدولية، والسعى نحو الارتفاع بتصنيف الجامعة عالميًا بكافة التصنيفات.

وفى السياق ذاته، تطرق الاجتماع إلى ضرورة عمل صيانة الأجهزة الرياضية الموجودة بالحرم الجامعي والعمل على توظيفها وتنظيم استغلالها والاستفادة منها، كما وجه رئيس الجامعة أيضًا بضرورة عمل دراسة كاملة لإنشاء وحدة لتدوير المخلفات الورقية بالجامعة ودراسة تكلفتها الإجمالية والعائد منها، مع تخصيص مكان للآلات الخاصة بالمشروع.

رئيس جامعة الزقازيق شئون التعليم والطلاب مؤشرات الأداء الربع سنوية الأنشطة الطلابية تقرير ربع سنوي نائب رئيس الجامعة

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