الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"بيطري الشرقية" يُجري المسح التناسلي الشامل لـ3 آلاف و898 رأس ماشية

الحملات
الحملات

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة بذل الجهود لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي وبأسعار مناسبة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه، أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن المديرية (إدارتي التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالمديرية وأقسام التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالإدارات الخارجية) أجرت خلال  شهر يناير ٢٠٢٤، المسح التناسلي الشامل لـ٣ آلاف ٨٩٨ رأس ماشية وإجراء التلقيح الاصطناعي لـ٦٣٠ رأس ماشية، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي لتحسين السلالات المصرية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن المشروع القومي للتحسين الوراثي للسلالات المصرية يتم من خلال التهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية بهدف تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المصرية من الماشية وتحسين المستويات الإنتاجية وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم.

وفي سياق متصل، أشار  إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، إلى أنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي بدأت أعمالها في ٤ مارس ٢٠٢٣ قامت المديرية عن طريق ١٨٠ لجنة خلال خمس أسابيع من الحملة بتحصين ٥١٤ ألفًا و٤٠٦ رأس ماشية ما بين تحصين ٢٦٠ ألفًا و٥٥٣ رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و٢٥٣ ألفا و٨٥٣ ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل ٩٢٦٢ رأس ماشية، مشيرًا إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

تنمية الثروة الحيوانية مديرية الطب البيطرى مدير مديرية الطب البيطري المسح التناسلي التلقيح الاصطناعي تحسين السلالات المصرية

مواد متعلقة

بعد قليل.. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

مصرع شاب صعقًا بالكهرباء داخل منزله بالصالحية الجديدة

مصرع شخص في مشاجرة بالشرقية

مصرع شخص سقط عليه جسم صلب داخل معهد أزهري بالشرقية

استكمال أعمال الرصف والتطوير بشوارع بلبيس وإنشاء كوبري مشاه بالشرقية

مصرع طفلة أسفل عجلات سيارة بمحيط قرية بردين بالشرقية

الأكثر قراءة

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

النهارده كام طوبة 2024.. ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وموعد بداية شهر أمشير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات العسكرية على حاجز تياسير

سيناريوهات التخلص من نتنياهو.. فرص الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلى وحكومته المتطرفة

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"