مصرع شخص سقط عليه جسم صلب داخل معهد أزهري بالشرقية

لقى شخص مصرعه، بمحافظة الشرقية، بعد أن سقط عليه حجر، بمعهد أزهرى، وتم نقل جثته للمستشفى والتحفظ عليها.

واستقبل مستشفى ديرب نجم المركزى “ سمير.ق”، 53 سنة، مقيم قرية كراديس، دائرة مركز ديرب نجم، “ جثة هامدة ”، وتبين مصرعه بعد أن سقط عليه جسم صلب “ حجر ” بالمعهد الدينى للفتيات، بقرية كراديس.

تم نقله لمستشفى ديرب نجم المركزى، والتحفظ على جثته تحت تصرف النيابة العامة.

وفى سياق متصل، لقي شخص مصرعه، اليوم، إثر سقوطه من علو، داخل مصنع غاز بمدينة العاشر من رمضان، وتم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بمصرع شخص يدعى “عبده.م”، 29 سنة، مقيم رضا حجازي، دائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

وتبين أنه أثناء تواجده بمقر العمل بمصنع ألفا جاز، بالمنطقة الصناعية الثالثة، بمدينة العاشر من رمضان، سقط من علو فوقع جثة هامدة فى الحال.

وتحرر المحضر اللازم، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى التأمين الصحى بمدينة العاشر من رمضان.