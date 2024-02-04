الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استكمال أعمال الرصف والتطوير بشوارع بلبيس وإنشاء كوبري مشاه بالشرقية

الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مدينة بلبيس لمتابعة أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية، بهدف خلق جو بيئي وصحي للمواطنين، كما قام بالتأكد من رفع كافة الإشغالات لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء كوبري مشاة أعلى طريق عبد المنعم رياض ليربط بين منطقة الشيخ عمر وموقف العايد بتكلفة 20 مليون جنيه. ومن المقرر أن يضم الكوبري سلمًا كهربائيًا ومصعدًا يستخدم لكبار السن وذوي الهمم، بالإضافة إلى سلم خرساني، بهدف الحد من حوادث السير نتيجة التخطي غير الآمن والحفاظ على أرواح المواطنين.

شدد المحافظ على الدكتور جلال عبد الكريم، رئيس مركز ومدينة بلبيس، بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ أعمال إنشاء الكوبري وإلزامها بتطبيق المواصفات القياسية والجدول الزمني المحدد للانتهاء منه ودخوله الخدمة الفعلية لخدمة أبناء المدينة.

ثم توجه محافظ الشرقية لمتابعة أعمال التطوير والرصف في منطقتي حي النادي والشبراوي وشارع المتاجر باستخدام بلاط الإنترلوك بتكلفة 20 مليون جنيه، بهدف إعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها. كما قام بتفقد أعمال الرصف والتطوير في شارع المناسبة وخلف مجلس المدينة بتكلفة 10 مليون جنيه، مشددًا على ضرورة مراعاة أماكن صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي وتنفيذها طبقًا للمواصفات الفنية المحددة، تنفيذًا لخطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.

التقى المحافظ بالمواطنين واستمع لآرائهم ومقترحاتهم نحو أعمال التطوير الجارية وكذلك لمشاكلهم على الطبيعة، موجهًا رئيس المدينة بفحصها وتلبية كافة احتياجاتهم في إطار الإمكانيات المتاحة.

واختتم محافظ الشرقية جولته بمدينة بلبيس بتفقد منطقة موقف السلام مشددًا على استمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات التي تعيق حركة السيارات والمارة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمنطقة.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في استكمال خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية وتلبية كل احتياجاتهم بما يضمن لهم حياة كريمة.

محافظ الشرقية خطة التطوير مدينة بلبيس إنشاء كوبري حولةتفدية

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