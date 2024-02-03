السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

5 مصابين إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

سيارة اسعاف لنقل
سيارة اسعاف لنقل المصابين

أصيب 5 أشخاص بمحافظة الشرقية، إثر انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق بلبيس أبوحماد، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى بلبيس المركزي كلًا من "ثريا.ش.م"، 40 سنة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم واشتباه كسر بالفك، و"بسمة.ش.م"، 30 سنة، مصابة بنزيف بالمخ، و"رضا.ال.ع"، 37 سنة، مصاب بكسر بالحوض، و"صفية.س.إ"، 31 سنة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، و"رضا.ح.ع"، 35 سنة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، جميعهم مقيمون بقرية العراقى، دائرة مركز أبوحماد، بمحافظة الشرقية.

وتبين إصابتهم فى وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقلهم، بطريق "بلبيس- أبوحماد" أمام دوران قرية القطاوية.

تم نقل المصابين جميعًا لمستشفى بلبيس المركزى، الذى قرر تحويل المصابة الأولى لمستشفى الأحرار بالزقازيق، وحجز المصابة الثانية، وتحويل المصاب الثالث لمستشفى أبوحماد المركزى.

انقلاب سيارة إصابة أشخاص مستشفى بلبيس المركزى مركز أبوحماد قرية العراقى

مواد متعلقة

إصابة طفلة بحالة مرضية تناولت مادة كاوية بالمنزل بالشرقية

إصابة 3 أشخاص إثر انفجار أنبوبة غاز داخل مصنع طوب بالشرقية

العثورعلى طفل حديث الولادة عاريا فى صندوق قمامة بالشرقية

ضبط 2 طن مخصبات محظور تداولها خارج الحيازات الزراعية قبل تهريبها بصان الحجر بالشرقية

رئيس جامعة الزقازيق يشهد الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الشرقية للعام الدراسى 2024

القبض على شخصين من المتهمين في واقعة قتل شاب بالزقازيق

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

عاجل| بمشاركة مصر.. نيويورك تايمز تكشف نتائج اجتماع باريس الرباعى لوقف حرب غزة

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

رأس الحكمة.. الحقيقة وراء "مشروع القرن السياحى" بعيدًا عن الأكاذيب

عاجل| القبضة الحديدية.. «عصابات العملة» تتساقط فى يد «الأمن العام» و«الأموال العامة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل فلسطينيين فى الضفة الغربية

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»

لا تقارنوه بالهولوكوست