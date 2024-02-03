5 مصابين إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

أصيب 5 أشخاص بمحافظة الشرقية، إثر انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق بلبيس أبوحماد، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى بلبيس المركزي كلًا من "ثريا.ش.م"، 40 سنة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم واشتباه كسر بالفك، و"بسمة.ش.م"، 30 سنة، مصابة بنزيف بالمخ، و"رضا.ال.ع"، 37 سنة، مصاب بكسر بالحوض، و"صفية.س.إ"، 31 سنة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، و"رضا.ح.ع"، 35 سنة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، جميعهم مقيمون بقرية العراقى، دائرة مركز أبوحماد، بمحافظة الشرقية.

وتبين إصابتهم فى وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقلهم، بطريق "بلبيس- أبوحماد" أمام دوران قرية القطاوية.

تم نقل المصابين جميعًا لمستشفى بلبيس المركزى، الذى قرر تحويل المصابة الأولى لمستشفى الأحرار بالزقازيق، وحجز المصابة الثانية، وتحويل المصاب الثالث لمستشفى أبوحماد المركزى.