الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعد قليل.. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

يعتمد محافظ الشرقية بعد قليل، نتيجة الشهاد الاعدادية، بعد الانتهاء من عملية رصد وتدقيق النتائج  في كنترولات امتحانات الإعدادية.

وفى حالة من الترقب الشديد، ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية بالمدارس العامة واللغات والرسمية، موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الشرقية، وذلك عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول خلال شهر يناير، والانتهاء من أعمال التصحيح للأوراق وانتهاء اعمال رصد للدرجات.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، قد اعلنت أنه من المقرر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، فى اول شهر فبراير المقبل، ويتم توفير نتيجة 3 إعدادي الشرقية في المدارس ولا توفرها البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية.

نتيجة الشهادة الاعداديو محافظة الشرقية وكيل وزارة التربية والتعليم لجان الامتحانات مديرية التربية والتعليم

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