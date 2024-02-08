الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحالف العمل الأهلى يوعى مزارعى "ههيا" فى البحيرة بمبادرة توزيع تقاوى القمح

المزارعين
المزارعين

عقد التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي اليوم، لقاء توعويًا مع مزارعى قرية قطيفة مباشر، بمركز الإبراهيمية في البحيرة، ضمن مبادرة "ازرع"، تحت رعاية الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية المرحلة الثانية.

حضر اللقاء كل من ريمون رفعت، نائب مدير التنمية الريفية الشاملة للهيئة القبطية الإنجيلية، ومن مديرية الزراعة كل من المهندس" أشرف طه نصير"، مدير عام الزراعة بالشرقية، والمهندس أشرف الدمرداش مدير الإرشاد الزراعى بالمديرية، والمهندس "مؤمن عبد الرحمن "، مدير الإدارة الزراعية بالإبراهيمية وعدد من المزراعين.

 وتهدف مبادرة "ازرع" إلى عقد لقاءات مع المزارعين للتوعية بأهمية القمح والتعريف بالمبادرة وحزمة التدخلات والخدمات التى تقدمها المبادرة بتوزيع تقاوى القمح بنصف الثمن.

كما يتم تنفيذ مدارس حقلية وزيارات دعم فني للمزارعين والتوعية بأهمية هذه المرحلة من محصول القمح وكيفية التخلص من الحشائش المصاحبة للقمح، ثم الاستماع إلى المزارعين ومدى الاستفادة من خدمات المبادرة ومناقشة تساؤلاتهم ومشكلاتهم. والاستفادة من المبادرة.

مبادرة “ازرع” تستهدف صغار المزارعين

وجرى تدشين مبادرة "ازرع" بالتعاون بين وزارة الزراعة والهيئة الإنجيلية مبادرة "ازرع" تستهدف صغار المزارعين لزيادة إنتاجية محصول القمح وتستهدف زراعة مليون فدان قمح فى 15 محافظة، حيث تقوم الهيئة الإنجيلية بتوفير التقاوي الجيدة المعتمدة للمزارعين بتخفيض 50٪ من أسعارها.

وقال المهندس أشرف نصير، مدير عام الزراعة بالشرقية، إن مبادرة ازرع تعمل على تحسين دخل صغار المزارعين وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لتوفير التقاوى المعتمدة طبقًا للخريطة الصنفية بأسعار مخفضة، وتقدم المبادرة الدعم الفنى والإرشاد والمدارس الحقلية والندوات الإرشادية، من خلال الجهات التابعة للوزارة قطاع الإرشاد الزراعي ومديريات الزراعة، والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي.

يذكر أن التحالف الوطنى يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وفي نوفمبر 2022، أطلقت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرة ازرع، لتطوير الزراعة ودعم صغار المزارعين في مصر، والتي تستهدف تحسين دخل 100 ألف من صغار المزارعين.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قرية قطيفة مباشر التنمية الريفية الشاملة مدير عام الزراعة بالشرقية أهمية القمح

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