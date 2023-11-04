السبت 04 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"التحالف الوطنى" يُطلق المرحلة الثانية من قوافل المساعدات الإغاثية لأهالى فلسطين (صور)

قوافل التحالف الوطني
قوافل التحالف الوطني

أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، صباح اليوم السبت الموافق 4 نوفمبر، عن انطلاق المرحلة الثانية من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية الموجهة لأهالي قطاع غزة، حيث تستهدف المرحلة الثانية مد جسر بري متواصل من المساعدات ينطلق اليوم بإرسال نحو 50 قاطرة بشكل يومي منتظم، محمّلة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين دعمًا لهم لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وأدت لسقوط المئات من الضحايا والمصابين.

يشارك في القافلة عدد من كيانات التحالف الوطني، وهى: "بنك الطعام- مؤسسة أهل مصر- مؤسسة مصر الخير- مؤسسة مرسال- بنك الشفاء- صناع الخير- جمعية الأورمان- صناع الحياة- مؤسسة أبوالعينين الخيرية- جمعية رسالة- مؤسسة الجود- مؤسسة الجارحي- مؤسسة العربي- الهيئة القبطية الإنجيلية- جمعية الدكتور مصطفى محمود-  مؤسسة صناع الخير".

كما شهدت القافلة المشاركة الأولى من نوعها لكل من اتحاد شباب كفرالشيخ، ومجلس الشباب المصري، والنادي الأهلي الذي قام بتخصيص العائد المالي من تذاكر الأهلي وسيمبا التنزاني لدعم الأشقاء في فلسطين.

وتواصل كيانات التحالف الوطني، بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم، أكبر حملة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة" بكافة محافظات الجمهورية دعما لأهالي غزة.

تنديد بأعمال العنف وجرائم الحرب

وفي السياق ذاته، يندد التحالف بأعمال العنف وجرائم الحرب التي ترتكب بقطاع غزة، وهو ما بات يمثل تهديدا مباشرا على السلام الدولي، ويتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان، مؤكدا تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني من خلال إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بمختلف أشكالها حتى توقف الحرب.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

الجدير بالذكر أن القافلة الثانية جاءت فور إعلان التحالف عن الانتهاء من تسليم القافلة الأولى التي تضمنت 108 قاطرات محملة بـ1000 طن من المواد الغذائية واللحوم، و40 ألف بطانية، و80 خيمة، بجانب ما يزيد على 50 ألف قطعة ملابس، وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية، يرافقها طاقم طبي يضم مختلف التخصصات، وكذلك المئات من شباب المتطوعين الذين قضوا 18 يوما أمام معبر رفح البري للتأكد من سلامة وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق.

مصر التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي غزة فلسطين الرئيس السيسي

مواد متعلقة

النادى الأهلى يشارك فى قافلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لدعم الأشقاء فى فلسطين

الطريق إلى «الاتحادية».. 40 ألف جمعية ومؤسسة صناعية: السيسى نهض بالصناعة والاستثمار

حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل ممثلى الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفد نقابة المهن العلمية

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل وفدًا من نقابة المهن الاجتماعية

حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل وفدًا من الاتحاد العام للتعاونيات

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل وفدًا من الاتحاد التعاونى الزراعى

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل وفدًا من أبطال الألعاب الرياضية

الأكثر قراءة

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

مفاجأة فى الكشف عن صوت مصر فى الكرة الذهبية 2023

عمر كمال عبدالواحد فى الأهلى.. المارد الأحمر يُجهض مساعى الزمالك وبيراميدز

دانا أبو شمسية: ثلاثة انفجارات تهز تل أبيب دون انطلاق صواريخ اعتراضية

30 مليونًا أجر ورقص فى ديسكوهات.. شائعات نالت من محمد سلام بعد اعتذاره عن عرض مسرحى تضامنًا مع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

هوامش علي دفتر المعركة

د. منى حلمى

الحب ليس سلعة

محمد الراعي

مجلس الزمالك فى اختبار.. وأصعب قرار

حسين دعسة

اجتماعات عربية - أمريكية فى عمان حول الحرب على غزة

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «1-3»

سارة شريف

معركة نتنياهو الخاصة

ماجد حبته

بكل وضوح.. وغموض!

حسين دعسة

تلويحة بلينكن ودحرجة نصرالله.. الحرب على غزة تدخل مرحلة جديدة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

12 شهيدًا و54 جريحًا فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين فى مخيم جباليا

الاحتلال الإسرائيلى يقصف منطقة جل العلام أمام بلدة الضهيرة اللبنانية

الاحتلال الإسرائيلى يقصف مدرسة الفاخورة فى معسكر جباليا شمال قطاع غزة