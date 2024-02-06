الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ترم أول

اعتماد النتيجة
اعتماد النتيجة

اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية،اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح بلغت  87.61%  وذلك بعد أن وصل محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم لمحافظة الشرقية، لاعتماد النتيجة.

وتقدم للامتحان للشهادة الاعدادية العامة 141477 حضر منهم  140921 نجح منهم 123465 بنسبة نجاح 87.61%، والاعدادية المهنية، تقدم 1152 طالب وطالبة حضر منهم 1093 ونجح منهم 1088 بنسبة نجاح 99.54 والإعدادية للصم تقدم 71 طالب حضر 71 نجح 71 بنسبة نجاح 100% والاعدادية للمكفوفين عددعم 11 حضروا جميعا بنسبة نجاح 100% لتكون النسبة العامة للطلاب المتقدمين 142711 حضر منهم 142096 ونجح 124635 بنسبة نجاح 87.71%

و فى حالة من الترقب الشديد، كان طلاب الشهادة الإعدادية بالمدارس العامة واللغات والرسمية، قد انتظروا موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الشرقية، وذلك عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول خلال شهر يناير، والانتهاء من أعمال التصحيح للأوراق وانتهاء اعمال رصد للدرجات.

وكان محمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم، قد أوضح في بيان سابق، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الاول الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 - 2024 والتي انطلقت في مادتي اللغة العربية والخط والاملاء والتربية الدينية لليوم الاول، واستمرت حتى يوم الخميس الموافق 25 يناير الجاري، في مادة الدراسات الاجتماعية، ويبلغ 141502 طالبًا وطالبة موزعين على 795 لجنة امتحانية وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وجرى تزويد اللجان بوسائل الإضاءة اللازمة وتهيئة الجو المناسب للطلاب لآداء الامتحانات وتوفير التهوية والاهتمام بأعمال النظافة وكذلك اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن.

نتيجة الشهادة الاعدادية وزارة التربية والتعليم أعمال التصحيح محافظة الشرقية اعتماد النتيجة

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