الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صدمتهما سيارة.. مصرع طفل وإصابة شقيقه في الشرقية

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

لقي طفل مصرعه، فيما أصيب شقيقه، بعد أن صدمتهما سيارة، بدائرة مركز منيا القمح بالشرقية، وجرى إخطار الأجهزة الامنية لاتخاذ اللازم.

واستقبل مستشفى السعديين المركزي "سليم.ب.ظ”، يبلغ من العمر عامين، “جثة هامدة”، وشقيقه “يوسف.ب.ظ”، 13 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مقيمان قرية سنهوا، دائرة مركز منيا القمح، وتبين أن الطفلين صدمتهما سيارة بقرية سنهوا، مما أسفر عنه وفاة الأول وإصابة الثاني.

جرى نقلهما لمستشفى السعديين المركزى لتلقى المصاب العلاج، فيما تم التحفظ على جثة الطفل المتوفى تحت تصرف النيابة العامة.

وفي سياق متصل، لقي شخص مصرعه وأصيب 8 أشخاص آخرين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وفنطاس مياه بطريق مصر - إسماعيلية الصحراوى، وتم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وفنطاس مياه طريق مصر إسماعيلية الصحراوى، وبانتقال قوة أمنية لمكان الحادث، تبين وفاة "عبد المنعم أسعد" 25 عاما، وإصابة 8 أشخاص بسحجات وكدمات.

إصابة 11 في انقلاب سيارة

وجرى تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على الجثة بمشرحة ونقل المصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج، فيما يجري رفع آثار الحادث من الطريق لإعادة تسيير الحركة المرورية.

كما أصيب 11 شخصا، بإصابات متنوعة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق "الزقازيق - منيا القمح"، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث بطريق "الزقازيق- منيا القمح" أمام المدرسة المصرية الإنجليزية، وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ.

وتبين وقوع انقلاب سيارة ميكروباص بعد اصطدامه بأحد الأرصفة، مما أسفر عنه إصابة 11 شخصا بإصابات متنوعة.

وتم تحرير المحضر اللازم، ونقل المصابين لمستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق، لتلقي العلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة المرور.

مركز منيا القمح قرية سنهوا “ جثة هامدة ” حادث تصادم مصرع طفل الطفل المتوفى كدمات وسحجات

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