الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الشرقية يسلم شيكات لـ32 فتاة يتيمة من المقبلات على الزواج

اللقاء
اللقاء

سلم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، شيكات بمبلغ 480 ألف جنيه كمساعدات زواج لـ32 عروسا من الفتيات غير القادرات واليتيمات من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بواقع 15 ألف جنيه لكل فتاة مقدمة من جمعية الأورمان لمساعدتهن في إتمام زفافهن واستكمال ما ينقصهن لتجهيز منزل الزوجية ولإدخال الفرحة على قلوبهن في حضور المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة وعبدالحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومحمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم وسيد الشوربجي مدير عام جمعية الأورمان بالشرقية.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كل أوجه الدعم والمساندة للفئات الأكثر احتياجًا والعمالة غير المنتظمة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية لتوفير حياة كريمة للمواطنين من الأسر الأكثر احتياجًا بمختلف قرى ومراكز المحافظة لتوفير حياة كريمة لهن، لافتًا إلى أن مثل هذه المبادرات النبيلة تجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.  

وأشاد المحافظ بمجهودات مديرية التضامن الاجتماعي وتعاونها الدائم والمستمر مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير حياه أفضل للمواطنين تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا.

وثمن المحافظ دور جمعية الأورمان والتي استطاعت أن تضع اسمها في لوحة شرف العمل الأهلي لما قدمته خلال الفترات السابقة من المشاركة في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجا وتقديم كل أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والعلاجية لهم بمختلف محافظات الجمهورية.

من جانبه، أشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياة كريمة.

بينما أشار سيد الشوربجي مدير جمعية الأورمان بالشرقية، إلى أنه تنفيذًا لتعليمات اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعيه الأورمان واستكمالاً لدور الجمعية الخدمي في تقديم الرعاية الاجتماعية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية قام مكتب مشروعات أورمان الشرقية بتيسير زواج عدد 32 فتاة يتيمة مقبلات على الزواج وذلك بمساعدتهن في إتمام زفافهن من خلال تقديم مبالغ مادية بقيمه 15 ألف جنيه لكل فتاة لاستكمال ما ينقصها لتجهيز منزل الزوجية ولإدخال الفرحة علي قلبها.

وأضاف مدير جمعية الأورمان أن نشاط دعم زواج الفتيات اليتيمات نشاط خيري إنساني أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات لما له من أهمية كبيرة في دعم الفتيات اليتيمات غير القادرات فى بناء حياة جديدة، لافتًا إلى أنه يتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات، أهمها عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميداني تجريه الجمعية لها.

وقدمت العرائس اليتيمات الشكر لمحافظ الشرقية ومديرية التضامن الاجتماعي وجمعية الأورمان على تقديم كل أوجه الرعاية لهن وتوفير احتياجاتهن المعيشية ليحيين حياة كريمة.

جمعية الأورمان منظمات المجتمع المدني أورمان الشرقية مديرية التضامن الإجتماعي حياة كريمه

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