إصابات خطيرة لسيدة سقطت من أعلى موتوسيكل في الشرقية

أصيبت سيدة بإصابات بالغة، بعد سقوطها من فوق موتوسيكل، بدائرة مركز أبو كبير، وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى أبو كبير المركزى “ إسراء.ع.ع”، 29 سنة، مقيمة بكفر السيد محمود، دائرة مركز أبو كبير، بمحافظة الشرقية، مصابة بنزيف بالمخ، وتبين إصابتها بعد أن سقطت من فوق موتوسيكل، بطريق طوخ القراموص، دائرة مركز أبو كبير.

جرى نقلها لمستشفى أبو كبير المركزى، والتى قررت تحويلها لمستشفى الأحرار التعليمي، وتم حجزها فى حالة غير مستقرة بقسم جراجة المخ والأعصاب.

انقلاب سيارة ربع نقل في ترعة مويس بطريق منيا القمح

وفى سياق متصل، لقيت سيدة مصرعها، وأصيب 6 آخرين، في انقلاب سيارة ربع نقل، فى ترعة مويس، بطريق منيا القمح.

وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، فى بحر مويس، فى طريق منيا القمح بمحافظة الشرقية

و أسفر الحادث عن وفاة سيدة مسنة تدعى “ آمال.م.ج” 80 سنة، غرقا، وإصابة كل من “روان.م.م” 27 سنة، بفشل فى التنفس واضطراب فى درجة الوعى، وتم حجزها بالعناية المركز بمستشفى منيا القمح المركزى، كما أصيب كل من “شربات.ب” 27 سنة، بكدمة فى الصدر، و“ شروق.ع”، 18 سنة، بكدمة فى الصدر، و“ فاطمة.ع.ا” 31 سنة، باشتباه ما بعد الإرتجاج، و“ أحمد.ال.ر”، 59 سنة، بكدمات وسحجات، و“ محمد.ع.ج”، 34 سنة، كدمات وسحجات.

جرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى منيا القمح المركزى، فيما يجري تلقي باقي المصابين للعلاج اللازم.

كما أصيب شخصان في وقوع حادث انقلاب موتوسيكل، بدائرة مركز الزقازيق، جرى تحرير المحضر اللازم.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل، فى طريق بيشة عامر، طريق ميت جابر.