الإثنين 07 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة شاب وطفل فى حادث انقلاب موتوسيكل بطريق ميت حابر بالشرقية

اسعاف
اسعاف

أصيب شخصان منذ قليل فى وقوع حادث انقلاب موتوسيكل، بدائرة مركز الزقازيق، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل، فى طريق بيشة عامر، طريق ميت جابر.

وأسفر الحادث عن إصابة شاب يدعى "سرحان.م.ا"، 18 سنة، مقيم ميت حابر، بنزيف بالمخ، والطفل "محمد.ا.إ" 10 سنوات، مقيم ميت جابر، بكسر فى الفخذ الأيسر.

تم تحرير المحضر اللازم، وتم نقل المصابين لمستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق.

وفى سياق متصل، أُصيب 6 أشخاص بمحافظة الشرقية، إثر تصادم سيارة ملاكي بأخرى ربع نقل، بدائرة مركز الحسينية، بمحافظة الشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي، بسيارة ربع نقل، في طريق "الحسينية- فاقوس"، أمام قرية أبوعمار.

وتبيَّن إصابة كل من: "إبراهيم.ع.إ" 45 سنة، اشتباه كسر في الفخذ الأيسر، ونجلتيه "ولاء" 15 عاما، بكدمات وسحجات، و"هناء" 17 عاما بكسر فى الحوض ونزيف في البطن، و"أحمد.م.أ" 22 عاما، بكسر في الضلوع، و"سلوى.م.ع"، 40 سنة، بجرح قطعي بالرأس، و"منصور.ع.م"، 40 سنة، باشتباه كسر في الضلوع.

وتم تحرير المحضر اللازم، ونقلهم جميعًا لمستشفى الحسينية المركزي لتلقي العلاج اللازم.

ولقيت طفلة مصرعها، إثر سقوطها من شرفة منزلها.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بمصرع الطفلة "ساجدة.ر.ص" تبلغ من العمر 4 سنوات، إثر سقوطها من علو من الطابق الثاني من منزلها، بقرية السعديين، دائرة مركز منيا القمح.

وتم تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

امن الشرقية تصادم طريق حادث تصادم مستشفى محافظة منزل شخصين

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

الأكثر قراءة

المتاجرون بالفكر

تاج الدين: مصر تخطت المرحلة الصعبة من انتشار كورونا

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الإثنين 7-3-2022

700 جنيه زيادة فى سعر طن الأرز الشعير لدى تجار الجملة

رئيس «اللوفر» تزور المتحفين المصرى بالتحرير والقومى للحضارة بالفسطاط

لتزوير بيان مخالفات.. تأجيل محاكمة 4 مهندسين بحي العمرانية ومالك عقار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تحديات التنمية.. مؤتمران واحتفالية

محمد العسيري

هزيمة ديستويفسكى.. وظهور مبكر لأغنياء الحرب

عبدالوهاب داود

عن أيام «الهبد الأورجانيك» و«يوم الصمت» فى «بالى»

رشا عبدالمنعم

مَن يحمينا من أن نصبح قتلة؟

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للمرأة

لواء. محسن الفحام

تنمية الأسرة المصرية.. قضية أمن قومى

جمال-أسعد

الحرب الأوكرانية والتفرقة العنصرية

لواء.حمدى البطران

الروس فى مصر (1)

صور

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

صور للمنخفض الصحراوي الذي يضرب مصر 2022

صلاة الجنازة على إياد داوود

محطة تل أبيب

المزيد

بدلاً من روسيا.. هل بإمكان إسرائيل أن تزود أوروبا بالغاز؟

الجيش الإسرائيلى يكشف تفاصيل اعتراض طائرتين تابعتين لإيران

بدأت بزيارة سرية.. خطوات إسرائيل للوساطة بين روسيا وأوكرانيا