إصابة شاب وطفل فى حادث انقلاب موتوسيكل بطريق ميت حابر بالشرقية

أصيب شخصان منذ قليل فى وقوع حادث انقلاب موتوسيكل، بدائرة مركز الزقازيق، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل، فى طريق بيشة عامر، طريق ميت جابر.

وأسفر الحادث عن إصابة شاب يدعى "سرحان.م.ا"، 18 سنة، مقيم ميت حابر، بنزيف بالمخ، والطفل "محمد.ا.إ" 10 سنوات، مقيم ميت جابر، بكسر فى الفخذ الأيسر.

تم تحرير المحضر اللازم، وتم نقل المصابين لمستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق.

وفى سياق متصل، أُصيب 6 أشخاص بمحافظة الشرقية، إثر تصادم سيارة ملاكي بأخرى ربع نقل، بدائرة مركز الحسينية، بمحافظة الشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي، بسيارة ربع نقل، في طريق "الحسينية- فاقوس"، أمام قرية أبوعمار.

وتبيَّن إصابة كل من: "إبراهيم.ع.إ" 45 سنة، اشتباه كسر في الفخذ الأيسر، ونجلتيه "ولاء" 15 عاما، بكدمات وسحجات، و"هناء" 17 عاما بكسر فى الحوض ونزيف في البطن، و"أحمد.م.أ" 22 عاما، بكسر في الضلوع، و"سلوى.م.ع"، 40 سنة، بجرح قطعي بالرأس، و"منصور.ع.م"، 40 سنة، باشتباه كسر في الضلوع.

وتم تحرير المحضر اللازم، ونقلهم جميعًا لمستشفى الحسينية المركزي لتلقي العلاج اللازم.

ولقيت طفلة مصرعها، إثر سقوطها من شرفة منزلها.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بمصرع الطفلة "ساجدة.ر.ص" تبلغ من العمر 4 سنوات، إثر سقوطها من علو من الطابق الثاني من منزلها، بقرية السعديين، دائرة مركز منيا القمح.

وتم تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.