إصابة أسرة كاملة فى مشاجرة بقرية سماكين الغرب بالشرقية

أُصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة، بمحافظة الشرقية، في مشاجرة وقعت بدائرة مركز الحسينية، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى الحسينية المركزى كلا من "نجوى. ا. ت"، 40 سنة، ربة منزل، مصابة بجروح قطعية بالبطن والكتف اليسرى، وزوجها "توفيق. ع. إ"، 51 سنة، جزار، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، ونجلهما "محمد" طالب، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، جميعهم مقيمون بقرية سماكين الغرب، بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

وتبيَّن إصابتهم بعد أن تعدى عليهم آخرون في مشاجرة وقعت بالقرية، ما أسفر عنه إصابتهم السالف ذكرها، وتم نقلهم لمستشفى الحسينية المركزي لتلقي العلاج اللازم.