السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس منطقة الشرقية الأزهرية يتسلم نتيجة الشهادتين الإعدادية والابتدائية

تسلم النتيجة
تسلم النتيجة

سلم الدكتور أحمد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة  الشرقية الأزهرية، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٤٢/٢٠٢٣م.

وعقب اعتماد النتائج حرص رئيس المنطقة على تقديم التهنئة للطلاب الناجحين، مطالبهم ببذل المزيد من الجهد للمداومة على التفوق والنجاح في المراحل المتقدمة.

وقدم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، الشكر لأولياء أمور الطلاب على جهودهم في رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم، مؤكدًا أن تربية وتعليم أبنائهم هو أفضل استثمار في حياتهم، حتى يسهموا في بناء مستقبل هذا الوطن وصناعة حضارته وتقدمه.

وأعرب رئيس الإدارة المركزية عن بالغ سعادته بنسب النجاح هذا العام، والتي تمثل تحديًا غير مسبوق لجميع القائمين على العملية التعليمية بمنطقة الشرقية؛ حيث تمت أعمال الامتحانات بكفاءةٍ عالية، ولوحظ هذا العام ارتفاعًا تدريجيًا لشريحة الطلاب الحاصلين على نسبة 90٪ فأكثر، كما تناقص أعداد الطلاب الحاصلين على أقل من 50٪ عن العام الماضي، كما وصل معدل الخطأ في أعمال إنهاء النتائج إلى صفر٪، الأمر الذي يعكس جهود منطقة الشرقية في تحسين وتطوير العملية التعليمية بمعاهد المنطقة، كما توجه رئيس الإدارة المركزية بالشكر إلى رئيس لجنة النظام والمراقبة، وأعضاء كنترول الشهادتين الابتدائية والإعدادية، على المجهود المبذول في إنهاء النتائج على أكمل وجه بكل دقة وسرعة.

من جهته، أوضح الدكتور عطا حسيني، مدير إدارة الامتحانات، أن النتائج متاحة بالمعاهد اعتبارًا من اليوم، ويمكن للطلاب الاطلاع على بيان درجات المواد الدراسية، لافتًا إلى أنه تم فتح باب التظلمات لنتائج الشهادتين الابتدائية، والإعدادية اعتبارًا من اليوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٢/١٠م ولمدة أسبوعين.

حضر مراسم تسلم النتائج، د. عطا حسيني، مدير الامتحانات والدكتور أحمد ماضي، ورئيسي لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية والابتدائية.

منطقة الشرقية الأزهرية الشهادتين الابتدائية والإعدادية للطلاب الناجحين رئيس الإدارة المركزية اعتماد النتيجة

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