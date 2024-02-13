الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

إصابة 10 أطفال في انقلاب ميكروباص بالعاشر من رمضان

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب 10 أطفال في حادث انقلاب ميكروباص بمدينة العاشر من رمضان، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحالتهم مستقرة.


واستقبل مستشفى العاشر من رمضان الجامعي كل من: 

- "محمد.أ.م"، 11 سنة، مصاب بكدمات في الذراعين
- "محمد.ح.ال"، 12 سنة، مصاب بكدمات وسحجات في الجسم
- "بدر.ح.ع"، 13 سنة، مصاب بكدمات وسحجات في الجسم
- "محمد.ص.س"، 12 سنة، مصاب بكدمات وسحجات في الجسم
- "محمود.م.ج"، 10 سنوات، مصاب بكدمات وسحجات في الجسم
- "محمد.م.ج"، 10 سنوات
- "مدحت.ع.ع"، 10 سنوات، مصاب بكدمات وسحجات في الجسم
- "سامح.ش.ع"، 10 سنوات، مصاب بكدمات وسحجات في الجسم
- "محمد.ا.ش"، 21 سنة، مصاب بكدمات وسحجات في الجسم
- "يوسف.س.م"، 11 سنة، مصاب بجرح قطعي في فروة الرأس
- "آدم.م.ك"، 10 سنوات، مصاب بكدمات وسحجات في الجسم
وتبين أن الحادث وقع في حي 33 بجوار مصنع الطوب في مدينة العاشر من رمضان، وتم نقلهم إلى مستشفى العاشر من رمضان لتلقي العلاج اللازم.

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