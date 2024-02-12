الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 3 إثر انقلاب "توكتوك" بطريق كفر الحاج عمر بالشرقية

تصادم توك توك
تصادم توك توك

أصيب 3 أشخاص بمحافظة الشرقية، فى حادث انقلاب "توكتوك"، بطريق قرية كفر الحاج عمر بدائرة مركز فاقوس، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم

حيث استقبل مستشفى فاقوس المركزى كل من “ محفوظ.س.ع”، 27 سنة مصاب بخلع فى الكتف الايسر، وشقيقته “ دنيا ” 23 سنة، مصابة بكدمات باليد اليمنى، و“ السيد.م.ع”، 45 سنة، مصاب بكدمات بالرأس والقدم، جميعهم مقسم قرية كفر الحاج عمر 

وتبين وقوع إصابتهم بعد ان انقلب بهم "توكتوك"، بطريق قرية كفر الحاج عمر، بجوار شونة الزلط، بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، تم نقلهم لمستشفى فاقوس المركزى لتلقى العلاج اللازم.

 مصرع سيدة وإصابة 6 إثر انقلاب سيارة ربع نقل فى ترعة مويس

وفى سياق متصل، لقيت سيدة مصرعها، وأصيب 6 آخرين، إثر انقلاب سيارة ربع نقل فى ترعة مويس، بطريق منيا القمح.

وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، فى بحر مويس، فى طريق منيا القمح بمحافظة الشرقية

و أسفر الحادث عن وفاة سيدة مسنة تدعى “ آمال.م.ج” 80 سنة، غرقا، وإصابة كل من “روان.م.م” 27 سنة، بفشل فى التنفس واضطراب فى درجة الوعى، وتم حجزها بالعناية المركز بمستشفى منيا القمح المركزى، كما أصيب كل من “شربات.ب” 27 سنة، بكدمة فى الصدر، و“ شروق.ع”، 18 سنة، بكدمة فى الصدر، و“ فاطمة.ع.ا” 31 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، و“ أحمد.ا.ر”، 59 سنة، بكدمات وسحجات، و“ محمد.ع.ج”، 34 سنة، كدمات وسحجات.

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى منيا القمح المركزي، فيما يجرى تلقى باقى المصابين للعلاج اللازم.

مستشفى فاقوس المركزى انقلاب توك توك قرية كفر الحاج عمر مركز فاقوس تلقي العلاج

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