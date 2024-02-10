السبت 10 فبراير 2024
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محافظات

وكيل "صحة الشرقية" يتفقد وحدة طب الأسرة بكفر صقر

الدكتور هشام مسعود
الدكتور هشام مسعود

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على وحدة طب الأسرة ببني حسن، التابعة للإدارة الصحية بأولاد صقر، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين به.

وتابع وكيل وزارة الصحة بالشرقية عمل الفرق الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون صحة"، وقام بمناظرة سجلات التردد ومؤشرات أداء عمل الفرق ضمن مبادرة دعم صحة المرأة، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

كما تابع مؤشرات أداء العيادات التخصصية ضمن خطة عمل مبادرة تطوير خدمات الرعاية الأولية، وقام بمتابعة مؤشرات أداء العيادات المسائية، كما تفقد معمل الدم والأمراض المتوطنة، وتم التأكد من توافر المستلزمات والكيتسات اللازمة للعمل.

كما أكد وكيل الوزارة أهمية عمل الدعاية اللازمة للعيادات المسائية، مطلعًا على مؤشرات أداء العمل بجلسات التطعيمات الروتينية للأطفال بالمركز، وقام بالاطمئنان على كفاءة سلسلة التبريد، وحفظ الطعوم وفقاً لدرجات الحرارة المناسبة لها، متابعًا مؤشرات التردد على مبادرة قلبك أمانة، والتي تهدف إلى الاكتشاف المبكر لأمراض القلب بمنشآت الرعاية الصحية الأولية، تحت مظلة المبادرات الرئاسية "١٠٠ مليون صحة"، كما اطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدة، وعدم وجود أي نواقص بها.

وأشار الدكتور هشام مسعود إلى أن المبادرة الرئاسية لتطوير خدمات الرعاية الأولية تتم بمحافظة الشرقية على عدة مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى في عدد ١٩ منشأة صحية ما بين وحدات صحية ومراكز طبية بعد تطويرها ودخولها الخدمة، تتمثل في منفذ طبي بكل مركز من مراكز المحافظة، لتقدم الخدمات الصحية على مدار الساعة خلال الفترات الصباحية والمسائية، إلى جانب ذلك سيتم إضافة خدمات جديدة كإتاحة الخدمات الصحية بالمنازل لكبار السن وغير القادرين للتوجه إلى وحدات الرعاية الأساسية، والتي تأتي ضمن أولويات خطة وزارة الصحة والسكان لتحسين جودة الخدمات الصحية، وجارٍ تنفيذ المرحلة الثانية بمحافظة الشرقية في عدد ٧٦ منفذًا طبيًا، ليصبح الإجمالي ٩٥ وحدة بالمحافظة.

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