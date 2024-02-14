الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة طفل 3 سنوات تناول قرص غلة عن طريق الخطأ في الشرقية

اسعاف
اسعاف

أصيب طفل لم يتجاوز عمره ال3 سنوات، بحالة إعياء وآلام مبرحة بالبطن، بعد ن تناول “حبة غلة ” عن طريق الخطأ، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى الحسينية المركزي الطفل “أحمد.إ.م”، يبلغ من العمر حوالي 3 سنوات، مقيم قرية بحر البقر، دائرة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، مصابا بحالةإعياء شديدة وآلام مبرحة في البطن، وتبين إصايته بعد أن تناول مبيد حشري “حبة حفظ الغلة” عن طريق الخطأ.

تم نقله لمستشفى الحسينية المركزي لمحاولة إسعافه.

وفي سياق متصل، أصيبت طفلتان بمحافظة الشرقية بحالة تسمم دوائي، بعد تناولهما عقارًا طبيًا عن طريق الخطأ بمنزلهما، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى الحسينية المركزي "ملك.ط.ب" 3 سنوات، وشقيقتها "مليكة" 4 سنوات، مصابتين بحالات قيء وغثيان، وتبين إصابتهما بحالة تسمم دوائي بعد تناولهما عقارًا طبيًا عن طريق الخطأ بمنزلهما بمركز الحسينية.ما العلاج اللازم

إصابة شخصان في انقلاب موتسيكل

كما أصيب شخصان منذ قليل فى وقوع حادث انقلاب موتوسيكل، بدائرة مركز الزقازيق، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل، فى طريق بيشة عامر، طريق ميت جابر.

وأسفر الحادث عن إصابة شاب يدعى "سرحان.م.ا"، 18 سنة، مقيم ميت حابر، بنزيف بالمخ، والطفل "محمد.ا.إ" 10 سنوات، مقيم ميت جابر، بكسر فى الفخذ الأيسر.

تم تحرير المحضر اللازم، وتم نقل المصابين لمستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق.

 

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