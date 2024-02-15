مسشفى الحسينية يستقبل 3 مصابين من مشاجرة بمحيط الشركة الإيطالية بالصالحية القديمة

أصيب 3 اشخاص من محافظة الشرقية، فى وقوع مشاجرة بين الاهالى، بمركز الصالحية القديمة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم

وكان مستشفى الحسينية المركزى، قد استقبل كل من “ محمود.م.م”، 50 سنة، مصاب بجروح قطعية متعددة بفروة الرأس، ونجلته “ أسماء”، 27 سنة، مصابة بكدمات بالظهر، و“صباح.ع.م”، 60 سنة مصابة بكدمات باليد اليسرى، جميعهم مقيم قرية أزولين مركز الصالحية القديمة.

وتبين وقوع إصابتهم فى مشاجرة وقعت بين الأهالى، بمحيط الشركة الإيطالية، بمركز الصالحية القديمة، مما أسفر عنه إصابتهم