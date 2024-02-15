الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مسشفى الحسينية يستقبل 3 مصابين من مشاجرة بمحيط الشركة الإيطالية بالصالحية القديمة

مشاجرة
مشاجرة

أصيب 3 اشخاص من محافظة الشرقية، فى وقوع مشاجرة بين الاهالى، بمركز الصالحية القديمة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم

وكان مستشفى الحسينية المركزى، قد استقبل كل من “ محمود.م.م”، 50 سنة، مصاب بجروح قطعية متعددة بفروة الرأس، ونجلته “ أسماء”، 27 سنة، مصابة بكدمات بالظهر، و“صباح.ع.م”، 60 سنة مصابة بكدمات باليد اليسرى، جميعهم مقيم قرية أزولين مركز الصالحية القديمة.

وتبين وقوع إصابتهم فى مشاجرة وقعت بين الأهالى، بمحيط الشركة الإيطالية، بمركز الصالحية القديمة، مما أسفر عنه إصابتهم

 

 

وقوع مشاجرة الصالحية القديمة مستشفى الحسينية المركزى م قرية أزولين وقوع إصابتهم

مواد متعلقة

حبس متهم بالاتجار في العملات الأجنبية بالشرقية

لتعزيز سبل التعاون.. محافظ الشرقية يلتقى رئيس مجلس إدارة بتروجاس

مصرع سائق سيارة ملاكي بعد اصطدامه بشجرة في بلبيس بالشرقية

إصابة 10 أطفال في انقلاب ميكروباص بالعاشر من رمضان

مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين فى حادث تصادم سيارة ملاكى بالشرقية

إزالة 22 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بالشرقية

إصابة 3 إثر انقلاب "توكتوك" بطريق كفر الحاج عمر بالشرقية

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

ننشر اعترافات المتهم بتهديد فتاة بـ"فيديو فاضح"

عاجل.. قرار من بايدن بشأن الفلسطينيين الموجودين فى أمريكا

"سهرة مزاج" انتهت بكارثة.. كواليس جريمة الحى الراقى فى الجيزة

مسشفى الحسينية يستقبل 3 مصابين من مشاجرة بمحيط الشركة الإيطالية بالصالحية القديمة

طريقتان لعمل الجبنة القريش في المنزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

وائل لطفي

البينة على من ادعى!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"