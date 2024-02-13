لتعزيز سبل التعاون.. محافظ الشرقية يلتقي رئيس مجلس إدارة بتروجاس

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المهندس محمد فرحات رئيس مجلس إدارة شركة بتروجاس، لتعزيز سبل التعاون والتنسيق مع المحافظة لتوفير احتياجات المواطنين من البوتاجاز وخاصة مع زيادة الطلب عليه في فصل الشتاء.

وأكد محافظ الشرقية أن هناك تنسيق دائم بين المحافظة والجهات الرقابية ومديرية التموين ومباحث التموين لمراقبة الأسواق وشن الحملات التموينية لإحكام الرقابة والسيطرة على مستودعات توزيع اسطوانات الغاز والتأكد من توافرها وطرحها أمام المواطنين بالأسعار المحددة، وقال إنه في حالة المخالفة أو التلاعب في الوزن أو السعر يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة بتروجاس استمرار التعاون مع المحافظة لسد احتياجات القرى والمراكز من اسطوانات البوتاجاز، خاصة مع زيادة الطلب عليها في فصل الشتاء، وتوفير حصص إضافية للمحافظة إذا تطلب الأمر. وأشار إلى أن الشرقية تشهد حالة من الاستقرار رغم كبر مساحتها وتعدادها السكاني وأنشطتها المختلفة.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة بتروجاس إلى متابعته المستمرة لسير العمل في مصانع الشركة بمختلف المحافظات لمنع أي عجز في حصص المحافظات أو وجود تكدسات في المستودعات، مؤكدا زيادة الإنتاج بالشركة لتلبية الطلب المحلي من البوتاجاز. وقدم الشكر لمحافظ الشرقية على تعاونه ومتابعته المستمرة لضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال تكثيف الحملات التموينية ومتابعة توافر اسطوانات البوتاجاز في المستودعات ومراكز التوزيع بالقرى والمراكز.