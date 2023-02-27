الإثنين 27 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 4 في مشاجرة بشارع «الدق» في بلبيس

مشاجرة
مشاجرة

أصيب 4 بمحافظة الشرقية بحروق في أنحاء متفرقة من أجسادهم، خلال مشاجرة بين الأهالي بمركز بلبيس وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى بلبيس المركز كل من “محمد.ف.م”، 41 سنة، مقيم مركز بلبيس، مصاب بجروح نارية بالوجه واليدين بنسبة 20%، و “صلاح.ص.م”، 26 سنة، مقيم بلبيس، مصاب بحروق نارية بالوجه واليدين بنسبة 20%، و “عبد الرحمن.ص.م”، 24 سنة، مصاب بحروق نارية بنسبة 15%، بالوجه واليدين، و “مصطفى.ص.م”، مصاب بحروق نارية بالوجه واليدين بنسبة 20%.

وتبين إصابتهم في وقوع مشاجرة بين الأهالي، بشارع الدق، في مركز بلبيس، مما أسفر عنه إصابتهم.

وتم نقلهم لمستشفى بلبيس المركزي، وحجزهم بالقسم الداخلي لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما يجرى تحرير محضر بالواقعة.

أصيب 4 أشخاص الإسعافات اللازمة أنحاء متفرقة بلبيس المركزى حروق نارية

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وائل لطفي

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