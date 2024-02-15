الخميس 15 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

3 مصابين إثر انفجار أسطوانة غاز في منزل بالشرقية

انفجار أسطوانة غاز
انفجار أسطوانة غاز

أصيب 3 أشخاص بمحافظة الشرقية، بينهم طفل، في اندلاع حريق في منزل؛ بسبب انفجار أسطوانة غاز.

واستقبل مستشفى بلبيس المركزى، كل من “ف.ر.ع”، 75 سنة، مصابة بحروق بالجسم بنسبة 30%، و“ح.ال.ع”، 35 سنة، مصاب بحروق بنسبة 20% بالجسم، ونجله الطفل “محمد”، يبلغ من العمر 11 سنة، مصاب بحروق بالجسم بنسبة 15%، وجميعهم مقيم قرية العقدة، بدائرة مركز منيا القمح.

وتبين إصابتهم في إندلاع حريق بمنزلهم، أسفر عن إنفجار انبوبة غاز بالمنزل، ما أحدث إصابتهم، وتم نقلهم عن طريق مرفق الإسعاف إلى مستشفى بلبيس المركزى لتلقي العلاج اللازم.

اندلاع حريق انفجار أنبوبة مستشفى بلبيس المركزى حروق بالجسم قرية العقدة

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