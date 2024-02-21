بينهم 5 طلاب.. ارتفاع عدد ضحايا حادث "تصادم الشرقية" لـ 6 أشخاص

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل، بمحافظة الشرقية، لـ 6 أشخاص بينهم 5 طلاب وإصابة 9 أشخاص وتم تحرير المحضر اللازم.

واستقبل مستشفى العاشر من رمضان الجامعى 4 طلاب وسائق، جثث هامدة، وتوفيت طالبة أخرى داخل المستشفى، و9 آخرين مصابين بكدمات وجروح بالجسم

وتبين وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل على طريق جنيفة في اتجاه السويس أعلى الطريق الإقليمي، مما أسفر عنه وفاة 5 طلاب وسائق الأتوبيس وإصابة 9 أشخاص آخرين

حرر المحضر اللازم ويجرى رفع آثار الحادث وتلقى المصابين العلاج اللازم