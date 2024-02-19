الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 1901 عبوة دواء بيطرى منتهى الصلاحية فى الشرقية

دواء بيطري منتهي
دواء بيطري منتهي الصلاحية

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية، والتأكد من صلاحيتها ومراعاتها كافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ولزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية.

من جانبه، أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، إلى قيام إدارة الخدمات بالمديرية، بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية بالشرقية، بشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركز ومدينة الحسينية، وذلك في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط ١٩٠١ عبوة لـ١٠٥ أصناف، ما بين أدوية مخالفة ومحظورة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وتم المرور على ٤ مراكز بيع أدوية بيطرية، منها غير مرخصة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، كما تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفات المضبوطة، والتحفظ على الأدوية المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، أشار وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى تحصين إدارة الحسينية البيطرية جميع العجلات التي تم تسليمها للمواطنين بقرية الظواهرية مركز الحسينية؛ للوقاية من مرض التهاب الجلد العقدي، وذلك في إطار برنامج الرعاية الصحية البيطرية للماشية المُسلمة لمربي الماشية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

وأوضح أن تحصين العجلات العشار جاء في إطار بروتوكول التعاون الموقّع بين وزارات "الزراعة والتضامن الاجتماعي والأوقاف" ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بناحية مركز ومدينة الحسينية في الشرقية، بتقديم عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية مستوردة.

مديرية الطب البيطرى مراكز بيع وتداول الأدوية زيادة إنتاجية الثروة الحيوانية الطب البيطري مدينة الحسينية

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