ضبط طن رنجة فاسدة في الشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

ومن جانبه، أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية ( إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم ) بالإشتراك مع الجهات المعنية ( الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - مجالس المدن) نفذت حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير محضر مخالف وضبط طن و25 كجم أسماك مدخنة (رنجة) مخالفة مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، يأتي ذلك في إطار العمل على توفير غذاء صحي وآمن حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر.

وفي سياق متصل، أشار إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، إلى أنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي بدأت أعمالها في ٤ مارس ٢٠٢٣ قامت المديرية عن طريق (١٨٠) لجنة خلال خمس أسابيع من الحملة بتحصين ( ٥١٤ ألفًا و٤٠٦) رأس ماشية ما بين تحصين (٢٦٠ ألفًا و٥٥٣) رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و(٢٥٣ ألفا و٨٥٣) ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل ( ٩٢٦٢) رأس ماشية، مشيرًا إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتم عقد (٥٧٩) ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين، وتقليل الخسائر الناتجة.