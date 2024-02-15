الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"بيطري الشرقية" يناقش أهمية ترقيم وحصر الثروة الحيوانية

الندوة
الندوة

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية، من خلال الاستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفى هذا الإطار، قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، إن المديرية قامت بعقد اجتماعا موسعا بالتعاون مع مديرية الزراعة بالشرقية عن أهمية التكليف القومى بالترقيم والتسجيل وحصر الثروة الحيوانية لمحافظة الشرقية لعام ٢٠٢٤.

 أهمية الدقة في عمل حصر الثروة الحيوانية

وأشار مدير المديرية إلى أهمية الدقة في عمل حصر الثروة الحيوانية وأهمية التعاون المشترك والتنسيق بين كلل من مديرية الزراعة ومديرية الطب البيطرى بالشرقية لاتخاذ الخطوات لعمل الحصر للثروة الحيوانية.

كما قام المهندس ناجى رمضان، مدير عام الإنتاج الحيوانى بمديرية الزراعة بالشرقية، بتوضيح الخطوات التى يجب أن يتبعها مديرى الادارات الزراعية بالمشاركة مع الطب البيطرى لعمل الحصر.

وقامت الدكتورة أمل عبدالغني، مدير إدارة الرعاية والعلاج بالمديرية، بشرح طريقة إدخال البيانات لعمل الحصر، وتناول الاجتماع الكثير من الاستفسارات والنقاشات المثمرة المفيدة في إنجاز عمل الحصر الحيواني بكل دقة.

لثروة الحيوانية أصحاب المزارع حملات التوعية الإداراة البيطرية مدير المديرية الإنتاج الحيواني

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