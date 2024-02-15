الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الشرقية يناقش مع النواب مشاكل المواطنين بدوائرهم

لقاء النواب
لقاء النواب

التقى الدكتورممدوح غراب، محافظ الشرقية، عددًا من أعضاء مجلسيِّ النواب والشيوخ؛ لاستعراض وحل مشاكل المواطنين بدوائرهم المختلفة، وكذا متابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية المقامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

واستمع المحافظ، لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، موجهًا باتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فورًا وتلبية احتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأكد محافظ الشرقية، أن لقاءاته الدورية مع أعضاء "النواب" و"الشيوخ"، تأتي لمناقشة المشكلات التي يعاني منها المواطنون والوقوف على كل احتياجاتهم في مختلف المجالات الخدمية والتنموية، مشيدًا بأهمية هذه اللقاءات والتي تتيح مجالًا واسعًا لمناقشة هذه التحديات ووضع حلول عاجلة لها بما ينعكس على الصالح العام.

من جهتهم، قدَّم نواب البرلمان الشكر لمحافظ الشرقية لاستقباله لهم واستماعه لمشاكل دوائرهم ومناقشة موقف المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة والإطلاع على حجم المجهود الذي تبذله الدولة في مختلف القطاعات لتوفير الحياة الكريمة لهم.

محافظ الشرقية الإجراءات التنفيذية أعضاء مجلسي النواب والشيوخ المشروعات الجاري تنفيذها وضع حلول

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