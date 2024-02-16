إصابة طفلة 3 سنوات صدمها جرار زراعي في الشرقية

أصيبت طفلة لم يتجاوز عمرها الـ 3 سنوات إصابات بالغة، بعد أن صدمها جرار زراعى، بدائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى منيا القمح المركزى الطفلة “نادية.إ.ج”، عمرها 3 سنوات، مقيمة كفر شلشلمون، دائرة مركز منيا القمح، مصابة بنزيف بالمخ والرئة، وتبين إصابتها بعد أن دهسها جرار زراعى بقرية شلشلمون.

تم نقلها لمستشفى منيا القمح المركزى لمحاولة إسعافها.

مصرع طفل صدمه جرار زراعي

وفى سياق متصل، لقى طفل مصرعه، أسفل عجلات جرار زراعى، بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

واستقبل مستشفى ههيا المركزى الطفل "عماد.م.ع"، يبلغ من العمر 6 سنوات، "جثة هامدة"، وتبين وفاته بعد أن صدمه جرار زراعى، بقرية هربيط، دائرة مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.

تم نقله لمستشفى ههيا المركزى، والتحفظ على جثته تحت تصرف النيابة العامة لحين التصريح بالدفن.

ولقى شخص مصرعه إثر وقوع حادث انقلاب جرار زراعى، بمدينة العاشر من رمضان، وتم تحرير المحضر اللازم.

وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من عمليات هيئة الإسعاف، بمصرع شخص، إثر وقوع حادث بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان، وانتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين وقوع الوفاة نتيجة انقلاب جرار على الشخص، مما أسفر عنه وفاته فى الحال.

وأصيب 8 بينهم 7 سيدات بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث إنقلاب جرار زراعي بعزبة الحكيم طريق القبة دائرة مركز منيا القمح.

وتم نقل المصابين لمستشفى منيا القمح وتقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

و لقيت سيدة مصرعها، وأصيب 6 آخرين، إثر انقلاب سيارة ربع نقل، فى ترعة مويس، بطريق منيا القمح