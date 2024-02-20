الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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«صيادلة الشرقية» تكرم الطبيب المثالي.. ومينا انطوان: يحفزنا على العمل بكفاءة

الدكتور مينا وديع
الدكتور مينا وديع انظوان

أعرب الدكتور مينا وديع انطوان، عن سعادته البالغة، بعد تكرميه من نقابة الصيادلة بمحافظة الشرقية،  “ طبيبا مثاليا"

و قال “أنطوان”، للدستور إن سعادته تكمن فى إحساس الود والراحة الذى يجتاجه حين يلتقى بزملاء المهنة والمجال، واعتباره لهم كأحد أفراد منزله،متوجها بالشكر للدكتور عصام ابو الفتوح، نقيب صيادلة الشرقية على الإهتمام بتكريم المتميزين وتحفيزهم، مؤكدا أن تكريم الأطباء سيجعل المتميز يكمل فى طريق دراستة، والطالب غير المجتهد ينظر بعين مختلفة للشئون الدراسية ويعيد حساباته

فى سياق متصل، أناب الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية الدكتور أحمد ماضي، مدير التعليم النموذجي، الدكتور إبراهيم حسيني، مدير إدارة كفر صقر، لتكريم أوائل تلاميذ وطلاب الابتدائية والإعدادية ممن حصلوا على أعلى الدرجات في امتحانات الشهادتين. 

َوقال الدكتور أحمد ماضي، مدير التعليم النموذجى بالمنطقة، إنهم حضروا اليوم لتهنئة الطلاب المتفوقين وذويهم نيابة عن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية، مؤكدًا حرص منطقة الشرقية الأزهرية على دعم وتشجيع الطلاب المتفوقين دراسيًا مطالبًا إياهم بضرورة بذل المزيد من الجهد وتحقيق أعلى الدرجات في المراحل الدراسية المقبلة.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور إبراهيم حسيني، مدير إدارة كفر صقر، إن الهدف هو تشجيع الطلاب على الاستمرار في التفوق الدراسي، فضلا عن زيادة دافعيتهم إلى تحقيق أفضل النتائج بمختلف المراحل التعليمية. 

وفى سياق متصل، أكد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، أن إدارة المعلومات بمنطقة الشرقية الأزهرية قد أنهت من إعداد باركود كود QR لجميع لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها الأدبي والعلمي على مستوى المنطقة بكافة الإدارات التعليمية، موضحًا أن هذا الأمر يُعد إضافة جديدة لم تتطبق من قبل، والأزهر الشريف يسعى دائمًا للسبق والريادة.

 

 

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