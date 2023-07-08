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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"أزهرية الشرقية" تكرم أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية في كفر صقر

التكريم
التكريم

أناب الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية الدكتور أحمد ماضي، مدير التعليم النموذجي، والدكتور إبراهيم حسيني، مدير إدارة كفر صقر التعليمية الأزهرية، لتكريم أوائل تلاميذ وطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية ممن حصلوا على أعلى الدرجات في امتحانات الشهادتين الإبتدائية والإعدادية للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

َوقال الدكتور أحمد ماضي، مدير التعليم النموذجى بالمنطقة، إنهم حضروا اليوم لتهنئة الطلاب المتفوقين وذويهم نيابة عن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية، مؤكدًا حرص منطقة الشرقية الأزهرية على دعم وتشجيع الطلاب المتفوقين دراسيًا مطالبًا إياهم بضرورة بذل المزيد من الجهد وتحقيق أعلى الدرجات في المراحل الدراسية المقبلة.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور إبراهيم حسيني، مدير إدارة كفر صقر التعليمية الأزهرية، إن الهدف الرئيس هو تشجيع الطلاب على الاستمرار في التفوق الدراسي، فضلا عن زيادة دافعيتهم إلى تحقيق أفضل النتائج بمختلف المراحل التعليمية. 

وفى سياق متصل، أكد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أن إدارة المعلومات بمنطقة الشرقية الأزهرية قد أنهت من إعداد باركود كود QR لجميع لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها الأدبي والعلمي على مستوى المنطقة بكافة الإدارات التعليمية، موضحًا أن هذا الأمر يُعد إضافة جديدة لم تتطبق من قبل، والأزهر الشريف يسعى دائمًا للسبق والريادة.

وقال الجنيدى إن هذا التطبيق يسهل على الجميع من قراءة كافة البيانات الأساسية للجنة مثل تحديد مقرها، وعدد الطلاب المتقدمين بها وشعبتهم بجانب توضيح أفضل الطرق و الزمن المقدر للوصول إلى مقر اللجنة.

أحمد ماضي ابتدائية ادارة الابتدائية والإعدادية الإدارة المركزية

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